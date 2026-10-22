Luto en el heavy metal argentino: de qué murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca

Resumen para apurados
- Saúl Blanch, primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 años en una clínica de Buenos Aires tras varias semanas internado en terapia intensiva por causas no informadas.
- Pionero del hard rock con la banda Plus en los 70, Blanch grabó el álbum debut de Rata Blanca en 1988, inmortalizando temas como "El sueño de la gitana" y "Chico callejero".
- Despedido por figuras como Adrián Barilari, su partida enluta al rock argentino y consolida su legado como una de las voces fundacionales del heavy metal en el país.
El rock argentino perdió a una de las voces que marcaron los primeros años del heavy metal nacional. Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 año. Su voz quedó ligada al álbum debut de la banda, publicado en 1988, y a canciones que todavía forman parte de su historia, como El sueño de la gitana y Chico callejero.
Segun trascendió, el músico estuvo varias semanas internado en terapia intensiva en una clínica de Buenos Aires, y su familia no difundió un diagnóstico médico específico ni detalles sobre la causa del deceso. Además, su círculo íntimo mantuvo el momento en la privacidad y decidió no realizar velatorio.
Nacido en 1951, Blanch construyó una trayectoria que comenzó mucho antes de su paso por el grupo liderado por el guitarrista Walter Giardino. Fue parte de bandas fundamentales del hard rock argentino y dejó una huella en una escena que, durante las décadas de 1970 y 1980, consolidaba su identidad. Tras conocerse su muerte, Adrián Barilari, actual vocalista de Rata Blanca, lo despidió con un mensaje en las redes sociales.
Saúl Blanch, la voz del primer disco de Rata Blanca
La participación de Saúl Blanch en Rata Blanca quedó registrada en el álbum homónimo con el que la banda debutó en 1988. En ese trabajo interpretó canciones que se convirtieron en clásicos del repertorio del grupo, entre ellas El sueño de la gitana y Chico callejero.
También puso su voz en Gente del sur, tema que aborda la cuestión de Malvinas y que forma parte de las composiciones más reconocidas de aquella primera etapa.
Su estilo vocal, potente y agudo, encajó con la propuesta musical de la banda y contribuyó a definir el sonido de sus comienzos. Sin embargo, su permanencia fue breve: Blanch dejó la formación después de la publicación del primer disco.
A pesar de esa salida, el vínculo con sus antiguos compañeros continuó. En 2013 regresó a los escenarios junto a Rata Blanca para participar de los conciertos por los 25 años del álbum debut.
De Plus a Rata Blanca: la trayectoria de Saúl Blanch en el rock argentino
Antes de sumarse a Rata Blanca, Blanch había comenzado su carrera a mediados de la década de 1970 como cantante de Plus, una de las agrupaciones vinculadas con los primeros años del hard rock argentino. Con esa banda grabó tres discos: No pisar el infinito (1976), Plus (Melancólica muchacha) (1978) y Escuela de rock and roll (1981).
La propuesta de Plus combinaba un sonido potente con elementos progresivos y consiguió convocar público en una época en la que el rock pesado comenzaba a ganar espacio en la escena nacional. El grupo llegó a telonear a Riff en el estadio Obras y también se presentó en teatros.
En aquella formación, el guitarrista era Julio Sáez, quien años después se convertiría en el representante del Indio Solari. Tras la disolución de Plus, Blanch continuó su recorrido por otras bandas, entre ellas WC y Héroes. Finalmente, a mediados de los años 80 se incorporó a Rata Blanca, donde su registro vocal y su presencia escénica lo distinguieron dentro de una escena que empezaba a consolidar al heavy metal como uno de sus movimientos más importantes.
El disco solista de Saúl Blanch y su regreso a Rata Blanca
Después de dejar Rata Blanca, el cantante continuó su carrera musical y en 1990 publicó Fiel a sus fieles, su primer álbum solista.
Aunque habían pasado más de dos décadas desde su salida del grupo, en 2013 volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros durante los conciertos que celebraron el aniversario número 25 del disco debut.
El reencuentro tuvo una nueva edición en marzo de 2026, cuando Blanch fue invitado a participar de tres presentaciones de Rata Blanca en el Teatro Flores. En esos conciertos volvió a interpretar canciones junto a la banda con la que había grabado uno de los álbumes fundacionales de su historia.
La despedida de Adrián Barilari a Saúl Blanch
La muerte del primer cantante de Rata Blanca también generó una despedida pública de Adrián Barilari, quien tomó su lugar como vocalista de la agrupación. A través de su cuenta de Instagram, Barilari recordó los escenarios que compartieron y agradeció el legado musical de Blanch.
“Recordarte siempre y agradecerte por dejar este legado compartido en varios escenarios con vos. Quepd, querido Saúl”, escribió. El mensaje puso de relieve el vínculo entre distintas etapas de Rata Blanca y el reconocimiento a quien prestó su voz al primer álbum de la banda. Aunque su paso por la formación fue breve, Saúl Blanch quedó asociado a las canciones que dieron comienzo a una historia central para el heavy metal argentino.