Luto en el heavy metal argentino: de qué murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca

En aquella formación, el guitarrista era Julio Sáez, quien años después se convertiría en el representante del Indio Solari. Tras la disolución de Plus, Blanch continuó su recorrido por otras bandas, entre ellas WC y Héroes. Finalmente, a mediados de los años 80 se incorporó a Rata Blanca, donde su registro vocal y su presencia escénica lo distinguieron dentro de una escena que empezaba a consolidar al heavy metal como uno de sus movimientos más importantes.