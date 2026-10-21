Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

Con su estilo potente y agudo, Blanch le dio voz a temas como “El sueño de la gitana” y “Chico callejero”. También interpretó “Gente del sur”, una canción que aborda la temática de Malvinas. Su paso por la agrupación liderada por el guitarrista Walter Giardino fue breve, pero dejó una marca en los primeros años de una de las bandas fundamentales del metal nacional.