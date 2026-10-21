Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

Resumen para apurados
- Saúl Blanch, el histórico primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 años en una clínica de Buenos Aires tras permanecer varias semanas internado por problemas de salud.
- Pionero del hard rock con la banda Plus en los años 70, Blanch grabó en 1988 el álbum debut de Rata Blanca, inmortalizando clásicos como 'El sueño de la gitana' y 'Chico callejero'.
- Su potente registro vocal y carisma consolidaron las bases del heavy metal nacional, dejando una huella imborrable que definió la identidad de una de las bandas más grandes del país.
El rock argentino despide a una de sus voces emblemáticas. Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, murió a los 75 años tras permanecer varias semanas internado en una clínica de Buenos Aires.
Su interpretación quedó ligada al álbum homónimo con el que la banda debutó en 1988 y que incluyó canciones que todavía forman parte de su repertorio más reconocido.
Con su estilo potente y agudo, Blanch le dio voz a temas como “El sueño de la gitana” y “Chico callejero”. También interpretó “Gente del sur”, una canción que aborda la temática de Malvinas. Su paso por la agrupación liderada por el guitarrista Walter Giardino fue breve, pero dejó una marca en los primeros años de una de las bandas fundamentales del metal nacional.
Blanch se había incorporado a Rata Blanca a mediados de los años 80, después de recorrer distintos proyectos musicales. Su presencia, su estilo vocal y su imagen lo convirtieron rápidamente en un intérprete destacado dentro del género. Además, quienes compartieron escenarios con él lo recordaron por su calidez y compañerismo.
De Plus a su regreso con Rata Blanca
La trayectoria del cantante había comenzado a mediados de los años 70, cuando se sumó a Plus, una de las bandas fundacionales del hard rock argentino. Con esa agrupación grabó tres discos: No pisar el infinito (1976), Plus (Melancólica muchacha) (1978) y Escuela de rock and roll (1981).
Con un sonido aguerrido y algunos matices progresivos, Plus consiguió una convocatoria destacada para la época. La banda llegó a telonear a Riff en Obras y a presentarse en teatros. En sus filas también estaba el guitarrista Julio Sáez, quien años más tarde se convertiría en el representante del Indio Solari.
Tras la disolución de Plus, Blanch integró WC y luego Héroes, antes de sumarse a Rata Blanca. Después de dejar la banda, en 1990 publicó su primer álbum solista, Fiel a sus fieles, consignó el diario Clarín.
En 2013 volvió a reunirse con sus antiguos compañeros de Rata Blanca sobre el escenario para celebrar los 25 años del disco que marcó el debut discográfico del grupo.