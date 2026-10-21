Champions League: Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en el 4-1 de Como a Manchester United
Resumen para apurados
- Nico Paz anotó dos goles y dio una asistencia en el triunfo de Como 4-1 ante Manchester United en Italia, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.
- El volante abrió el partido a los dos minutos y habilitó a Douvikas en la goleada de Cesc Fàbregas, ratificando su racha positiva tras convertir recientemente en Serie A.
- Su destacado rendimiento en el fútbol europeo consolida su presente y perfila su convocatoria a la Selección Argentina para los próximos amistosos de noviembre.
Nico Paz tuvo una actuación decisiva en la Champions League. El volante argentino marcó dos goles y dio una asistencia en el triunfo 4-1 de Como ante Manchester United, que no contó con Lisandro Martínez, por la tercera fecha de la fase de liga.
Al ex Real Madrid le alcanzaron dos minutos para abrir el marcador: sacó un zurdazo con efecto que se metió en el arco de Senne Lammens. Fue su primer gol en la competencia, en la que ya había dado dos asistencias en el 4-1 ante RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, en la primera fecha.
En el complemento siguió siendo protagonista. Primero asistió al griego Anastasios Douvikas para el 2-0 y, a los 56 minutos, encabezó un contraataque, entró al área y definió con un toque sutil de zurda para el 3-0 del equipo de Cesc Fàbregas. Con ese pase, ya suma cinco asistencias en la temporada.
Pensando en su papá
Paz llegó al partido en un gran momento, después de convertir un gol y dar una asistencia ante Fiorentina por la Serie A. En la previa, reconoció que debe sumar recursos porque los rivales ya lo conocen, y se refirió a las comparaciones con Hernán Crespo y Gabriel Batistuta que surgieron tras su gol de cabeza en Florencia. “Yo, en cambio, pienso en mi papá, Pablo. Era muy fuerte de cabeza”, aseguró sobre su padre, ex defensor de la Selección.
El volante también destacó que jugar la Champions es un premio al trabajo del grupo en los últimos años. Además, contó que, después de decidir quedarse en el verano, cuando Como hizo todo lo posible para comprarlo, sintió una gran confianza y la necesidad de dar un paso adelante en su tercera temporada en el club.
Su presente también se refleja en la Selección. Con la camiseta argentina disputó 14 partidos (ocho amistosos, cuatro por Eliminatorias y dos en el Mundial 2026), con cuatro goles y dos asistencias. Si mantiene este nivel, todo indica que estará en la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires, y Costa Rica, en Córdoba.