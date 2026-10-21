Champions League: Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en el 4-1 de Como a Manchester United

Pensando en su papá

Paz llegó al partido en un gran momento, después de convertir un gol y dar una asistencia ante Fiorentina por la Serie A. En la previa, reconoció que debe sumar recursos porque los rivales ya lo conocen, y se refirió a las comparaciones con Hernán Crespo y Gabriel Batistuta que surgieron tras su gol de cabeza en Florencia. “Yo, en cambio, pienso en mi papá, Pablo. Era muy fuerte de cabeza”, aseguró sobre su padre, ex defensor de la Selección.