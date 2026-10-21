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Ganó un millonario premio en "Ahora Caigo" y la reacción de su mamá emocionó a todos

Pablo completó el desafío final del programa conducido por Darío Barassi y se llevó el millonario premio. La emoción de su madre desde la tribuna y el agradecimiento del ganador marcaron el momento más conmovedor de la emisión.

AHORA CAÍGO. Ganó $9.600.000 y protagonizó un emotivo abrazo con su mamá.
AHORA CAÍGO. Ganó $9.600.000 y protagonizó un emotivo abrazo con su mamá. FOTO ELDOCE.TV.
Por Redacción Espectáculos Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • En "Ahora Caigo", el participante Pablo ganó 9.600.000 pesos tras superar el desafío final de preguntas conducido por Darío Barassi en la pantalla de El Trece.
  • El concursante avanzó con solvencia y pistas del conductor; al consagrarse ganador, celebró con un conmovedor abrazo junto a su madre, presente en la tribuna del estudio.
  • La emisión representó una de las entregas más cuantiosas y emotivas del ciclo, ratificando el impacto de las historias personales y el entretenimiento familiar en la televisión.
Resumen generado con IA

Un participante de "Ahora Caigo" ganó $9.600.000 y protagonizó una de las escenas más emotivas del programa. Pablo completó el desafío final y, al conocer el resultado, se fundió en un abrazo con su mamá, que lloraba de emoción desde la tribuna. “Gracias a ella estoy acá”, le dijo antes de compartir con ella la alegría por el premio.

Antes de fundirse en ese abrazo, el participante le dedicó unas palabras que resumieron la importancia de su acompañamiento: “Gracias a ella estoy acá”.

Darío Barassi lo alentó antes del desafío final

El participante llegó a la última instancia después de demostrar sus conocimientos a lo largo de la emisión. Su desempeño convenció al conductor, que buscó transmitirle confianza antes de comenzar a leer las preguntas decisivas.

“Lo vas a ganar”, le anticipó Barassi, cuando todavía quedaba resolver el desafío que definiría si podía llevarse el dinero acumulado.

Aunque Pablo respondió varias consignas con facilidad, algunas le generaron dudas. En esos momentos, el conductor intervino con pistas para orientarlo y expresó sus ganas de ayudarlo a completar la ronda: “Necesito ayudar”.

Finalmente, el concursante encontró la respuesta que le faltaba y aseguró los $9.600.000. La alegría por el resultado se mezcló con la emoción de su madre, que seguía el juego desde el público.

El abrazo con su mamá y otro premio millonario en el ciclo

Al verla llorar, Pablo reaccionó con una frase espontánea que despertó sonrisas en el estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”. Barassi la invitó a acercarse y ambos se abrazaron en una escena atravesada por la emoción y el agradecimiento.

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