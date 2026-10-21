Ganó un millonario premio en "Ahora Caigo" y la reacción de su mamá emocionó a todos

Un participante de "Ahora Caigo" ganó $9.600.000 y protagonizó una de las escenas más emotivas del programa. Pablo completó el desafío final y, al conocer el resultado, se fundió en un abrazo con su mamá, que lloraba de emoción desde la tribuna. “Gracias a ella estoy acá”, le dijo antes de compartir con ella la alegría por el premio.