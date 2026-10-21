La financiación de vehículos repuntó en septiembre, pero sigue la caída en el acumulado anual
El mercado registró 38.071 operaciones prendarias, con una suba mensual del 15,7% y un incremento interanual del 0,9%. El financiamiento de autos 0 km mostró una recuperación y superó la mitad de los patentamientos.
Resumen para apurados
- En septiembre, la financiación de autos creció 15,7% mensual en Argentina, impulsada por los 0 km que concentraron más de la mitad de las ventas, según ACARA.
- Pese al alza mensual con 38.071 prendas, el acumulado anual cae 12,1% en 0 km y 23,4% en usados, con un fuerte avance de financieras de marca por sobre los bancos.
- El repunte de los 0 km marca un alivio para el sector, pero la debilidad en usados proyecta un cierre de año aún desafiante para revertir el balance negativo acumulado.
La financiación de vehículos en Argentina mostró señales de recuperación en septiembre, aunque con diferencias entre los segmentos de unidades nuevas y usadas.
Durante el mes se inscribieron 38.071 operaciones de créditos prendarios, un 15,7% más que en agosto y un 0,9% por encima de septiembre de 2025, según el informe sobre financiación del mercado automotor elaborado por Siomaa de Acara.
Pese a la mejora mensual, el financiamiento representó el 17,3% del total de las operaciones de compraventa de vehículos nuevos y usados. La mayor participación correspondió a las unidades 0 km, que concentraron el 69% de las prendas registradas durante septiembre, frente al 31% de los usados.
Sin embargo, la evolución del año todavía refleja las dificultades del mercado. En el acumulado de 2026, las operaciones prendarias sobre vehículos nuevos registraron una caída del 12,1% interanual, mientras que las correspondientes a usados retrocedieron un 23,4%.
Los 0 km recuperaron terreno
El financiamiento de vehículos nuevos sumó 26.266 operaciones prendarias en septiembre, con un aumento del 17% respecto de agosto y del 1,3% frente al mismo mes de 2025. Fue la primera variación interanual positiva del año para este segmento.
Además, el 52,3% de los patentamientos de autos 0 km se realizó mediante financiación, una proporción superior a la de agosto, cuando había alcanzado el 49,9%.
En cuanto a los instrumentos utilizados, las financieras de marca concentraron el 42,6% de las operaciones acumuladas en el año. Los planes de ahorro representaron el 41,2% y los bancos, el 13,9%.
Por marcas, Peugeot registró la mayor proporción de patentamientos financiados, con el 74%. Fiat y Citroën alcanzaron el 70% cada una.
Los créditos para usados, rezagados
En el mercado de vehículos usados se contabilizaron 11.805 operaciones prendarias durante septiembre. La cifra representó una mejora del 12,9% respecto de agosto, aunque quedó un 0,2% por debajo del registro del mismo mes del año pasado.
La financiación alcanzó al 6,9% de las transferencias de usados, por encima del 6,7% registrado en agosto.
El informe también identificó cambios en la composición de los acreedores. Los bancos redujeron su participación del 60,1% en el acumulado de 2025 al 34,6% en 2026. En paralelo, las financieras pasaron del 13,4% al 22,9%; las financieras de marca, del 11,1% al 15,1%; y las mutuales y cooperativas, del 7,5% al 10,5%.
De esta manera, septiembre cerró con una recuperación mensual de las operaciones prendarias en ambos segmentos. No obstante, mientras los vehículos nuevos mostraron una mejora interanual y elevaron la proporción de patentamientos financiados, el mercado de usados todavía no logró revertir la caída acumulada.