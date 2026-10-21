La financiación de vehículos repuntó en septiembre, pero sigue la caída en el acumulado anual

El informe también identificó cambios en la composición de los acreedores. Los bancos redujeron su participación del 60,1% en el acumulado de 2025 al 34,6% en 2026. En paralelo, las financieras pasaron del 13,4% al 22,9%; las financieras de marca, del 11,1% al 15,1%; y las mutuales y cooperativas, del 7,5% al 10,5%.