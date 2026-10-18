Recuerdos fotográficos: 1925. La Casa Histórica se pasea en un tranvía porteño

En 1925 no se conocía el frente original de la Casa Histórica, que había sido remodelada en 1875 y demolida en 1904, salvo el salón de la Jura, cubierto por un templete. Sería reconstruida en 1942-43, por lo que durante más de medio siglo no se supo cómo había sido en 1816. Sólo existía una foto que había tomado Ángel Paganelli en 1868, con la cual se basaría después el rearmado de la estructura edilicia. Cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en “Un homenaje de 1925” (LA GACETA, 25/08/1999) que en los libros escolares de esos tiempos era usual que se publicara una imagen del salón de la Jura tal como estaba en el templete, es decir una casita con techo de tejas a dos aguas. Pero en las fiestas julias de 1925, en Buenos Aires, la Compañía de Tranvías Anglo-.Argentina decoró uno de sus coches con el frente antiguo de la Casa Histórica. La imagen del tranvía fue publicada por la revista “Fray Mocho” ese año 1925. La decoración del tranvía incluía una batería de luces y banderas y en lo alto la leyenda “1816. Independencia. 1925”.