Cuánto cuestan las entradas para ver a U2 en la Argentina y cuándo salen a la venta

Resumen para apurados
- U2 tocará el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio River Plate para celebrar 50 años de carrera; las entradas costarán entre $120.000 y $500.000.
- La banda irlandesa regresa tras casi una década. Los tickets se venderán el 21 y 22 de octubre por All Access, y los shows contarán con Beck como invitado especial.
- La gira The Greatest Show on Earth repasará su historia y presentará nuevo álbum, reafirmando el arraigo del cuarteto con el público argentino en eventos masivos.
U2 regresará a la Argentina después de casi una década con dos recitales programados para el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el estadio de River Plate. Las entradas tendrán precios que van desde los $120.000 hasta los $500.000, según la ubicación, sin contar el cargo por servicio.
Los shows formarán parte de la gira mundial The Greatest Show on Earth, con la que la banda irlandesa celebrará sus 50 años de trayectoria. La producción estará a cargo de DF Entertainment y Beck será el invitado especial en ambas fechas.
La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 10. Durante esa instancia, se podrá pagar en seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, también a las 10, para todos los medios de pago.
Las entradas se venderán exclusivamente a través de All Acces.
U2 en River: cuánto cuestan las entradas
Los precios varían según el sector elegido dentro del estadio. A todos los valores se les deberá sumar el cargo por servicio.
PIT / Golden Circle: $500.000.
Campo delantero: $355.000.
Platea preferencial San Martín inferior: $375.000.
Platea preferencial San Martín baja: $375.000.
Platea preferencial San Martín media: $375.000.
Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000.
Platea preferencial Belgrano baja: $375.000.
Platea preferencial Belgrano media: $375.000.
Campo general + Sívori B: $185.000.
Platea Sívori media sin numerar: $160.000.
Platea alta San Martín: $145.000.
Platea alta Belgrano: $145.000.
General alta Sívori: $120.000.
Cuándo salen a la venta las entradas para U2
La primera oportunidad para comprar los tickets será el miércoles 21 de octubre, desde las 10, durante la preventa exclusiva para clientes Santander Visa, que contará con la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés.
La venta general comenzará el jueves 22 de octubre, a las 10, y estará habilitada para todos los medios de pago. En ambas etapas, las entradas estarán disponibles únicamente en el sitio oficial de All Access.
Para quienes realicen compras desde el exterior, la organización recomendó comunicarse previamente con el banco o la entidad emisora de la tarjeta para autorizar la operación internacional y evitar posibles rechazos al momento de pagar.
Cómo será el regreso de U2 a la Argentina
Los recitales serán parte de la gira The Greatest Show on Earth, con la que U2 celebrará cinco décadas de carrera. En el escenario, la banda repasará canciones que marcaron su trayectoria y presentará temas de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.
Con una carrera de 50 años, el grupo irlandés se consolidó como uno de los referentes de la música internacional, con espectáculos en grandes estadios y canciones que atravesaron generaciones.
Las dos fechas previstas para marzo de 2027 marcarán su regreso a Buenos Aires después de casi una década.