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Boca conocerá hoy a su rival en la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver el partido

Atlético Mineiro llega con una amplia ventaja ante Montevideo City Torque, que buscará una remontada histórica en Montevideo. El ganador enfrentará al “Xeneize” en Barranquilla.

ÉXTASIS. Leandro Paredes celebra junto a Enner Valencia el tercer gol de Boca frente a Vasco da Gama, en las semifinales de la Copa Sudamericana.
ÉXTASIS. Leandro Paredes celebra junto a Enner Valencia el tercer gol de Boca frente a Vasco da Gama, en las semifinales de la Copa Sudamericana.
Por Redacción Deportes Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Montevideo City Torque y Atlético Mineiro juegan hoy en Montevideo la semifinal de vuelta para definir al rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana.
  • El conjunto brasileño llega con una ventaja de 3-0 lograda en la ida, mientras Boca ya aseguró su pase a la final tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro.
  • El vencedor de la serie disputará el título continental frente a Boca el 21 de noviembre en Barranquilla, con Mineiro como gran favorito para alcanzar otra final.
Resumen generado con IA

La Copa Sudamericana 2026 conocerá este miércoles a su segundo finalista. Desde las 19, Montevideo City Torque recibirá a Atlético Mineiro en el estadio Centenario de Montevideo, por la revancha de las semifinales. El ganador de la serie enfrentará a Boca, que este martes consiguió su clasificación tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná.

El conjunto brasileño llega como amplio favorito después de imponerse 3-0 en el encuentro de ida, disputado en Belo Horizonte. Los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas le permitieron construir una ventaja que lo deja a un paso de disputar una nueva final continental. De esta manera, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez avanzará incluso si pierde por dos tantos de diferencia.

La situación es mucho más exigente para Montevideo City Torque. El equipo conducido por Marcelo Méndez necesita ganar por tres goles para forzar una definición por penales, mientras que una victoria por cuatro o más le permitiría clasificarse directamente. Aunque la misión parece complicada, los uruguayos ya protagonizaron una remontada en esta edición: en los cuartos de final revirtieron una derrota 2-0 ante Cienciano con una victoria 3-0 como locales.

El presente de ambos equipos también marca diferencias. Atlético Mineiro viene de superar 1-0 a Coritiba por el Brasileirao y ocupa el sexto puesto del campeonato brasileño, con 50 puntos. Además, buscará alcanzar su segunda final consecutiva de la Sudamericana, después de perder la definición de 2025 frente a Lanús.

Montevideo City Torque, por su parte, llega tras caer 2-1 ante Albion por el torneo uruguayo, en un encuentro en el que preservó a buena parte de sus titulares. Para intentar la remontada, apostará especialmente por el poder ofensivo de Salomón Rodríguez, uno de sus principales goleadores, y Esteban Obregón.

Boca espera rival para la final

El “Xeneize” aseguró su lugar en la definición con una victoria histórica en Brasil. Después de perder 1-0 en la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dio vuelta la serie frente a Vasco da Gama con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Boca aguarda ahora por el ganador de una llave que tiene a Atlético Mineiro como principal candidato.

A qué hora juegan Montevideo City Torque y Atlético Mineiro y dónde verlo en vivo

El partido comenzará a las 19 (hora argentina) en el estadio Centenario de Montevideo. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Cristián Garay, mientras que su compatriota Rodrigo Carvajal estará a cargo del VAR.

Probables formaciones

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Francisco Pizzichillo, Gutiérrez, Kevin Silva, Franco Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Leandro Andrade. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Pedrinho, Reinier y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

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