Boca conocerá hoy a su rival en la final de la Copa Sudamericana: hora y dónde ver el partido

La situación es mucho más exigente para Montevideo City Torque. El equipo conducido por Marcelo Méndez necesita ganar por tres goles para forzar una definición por penales, mientras que una victoria por cuatro o más le permitiría clasificarse directamente. Aunque la misión parece complicada, los uruguayos ya protagonizaron una remontada en esta edición: en los cuartos de final revirtieron una derrota 2-0 ante Cienciano con una victoria 3-0 como locales.