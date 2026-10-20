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Carlos Tevez confirmó su partido despedida: será el 20 de diciembre en La Bombonera

El exdelantero acordó la fecha con Juan Román Riquelme para cerrar su etapa como futbolista en el estadio de Boca. El encuentro enfrentará a un equipo de sus primeros años contra figuras internacionales de los clubes europeos donde jugó.

Carlos Tevez confirmó su partido despedida: será el 20 de diciembre en La Bombonera
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Tévez anunció que celebrará su partido homenaje de despedida el próximo 20 de diciembre en La Bombonera, para cerrar formalmente su carrera como futbolista profesional.
  • El evento se acordó con Juan Román Riquelme y enfrentará a compañeros de sus inicios con figuras internacionales que compartieron equipo con el delantero en Europa y Brasil.
  • El homenaje pondrá fin a la trayectoria de un ídolo de Boca ganador de 11 títulos. En los próximos días se difundirán la venta de entradas y los invitados estelares.
Resumen generado con IA

Carlos Tévez anunció este martes que tendrá su partido homenaje oficial el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera. A través de sus redes sociales y los canales oficiales del evento (@adiosapacheoficial), el exdelantero de 42 años convocó a los hinchas mediante un video en el que volvió a vestir la camiseta de Boca: “Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del "Apache", de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tévez se despide y tenemos que estar ahí. Todos somos parte de esta historia”.

La concreción del homenaje se terminó de definir tras una reunión a comienzos de septiembre con Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien autorizó el uso de la cancha para la despedida. La fecha marcará el cierre de la temporada futbolística de 2026, disputándose al día siguiente de la final del Trofeo de Campeones que jugarán en Córdoba Belgrano y el campeón del Clausura. En sus tres etapas con la camiseta azul y oro, Tévez completó 279 partidos oficiales, marcó 94 goles y cosechó 11 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003.

En cuanto al formato del partido, la organización prevé un cruce entre un equipo integrado por amigos de su infancia y compañeros de sus inicios frente a una formación denominada "Resto del Mundo", compuesta por figuras internacionales con las que compartió plantel en Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City y Juventus. En los próximos días se darán a conocer los precios y el mecanismo de venta de las entradas, el cronograma de la jornada y la lista de invitados que participarán de la fiesta.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCarlos Tevez
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