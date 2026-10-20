Carlos Tevez confirmó su partido despedida: será el 20 de diciembre en La Bombonera

Carlos Tévez anunció este martes que tendrá su partido homenaje oficial el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera. A través de sus redes sociales y los canales oficiales del evento (@adiosapacheoficial), el exdelantero de 42 años convocó a los hinchas mediante un video en el que volvió a vestir la camiseta de Boca: “Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del "Apache", de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tévez se despide y tenemos que estar ahí. Todos somos parte de esta historia”.