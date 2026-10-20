Noche de terror en Brasil: qué pasó en el hotel en el que Boca se hospeda en Río de Janeiro

El episodio ocurrió cerca de las 3.30 de este martes, mientras el plantel descansaba con la mira puesta en el partido que se jugará desde las 21.30 en el Maracaná. Durante varios minutos, los estruendos y las explosiones alteraron la tranquilidad de la zona, en una madrugada que estuvo lejos de ser la ideal para los futbolistas y el cuerpo técnico.