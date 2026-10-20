La tabla invisible: cómo arrancaría Atlético Tucumán en los promedios de 2027 y por qué no puede descuidar el Clausura

Ese escenario significa, lisa y llanamente, que Atlético iniciaría la temporada 2027 en zona de descenso o a escasas centésimas de ella, obligado a sumar desde la primera fecha para no quedar atrapado en una pesadilla. Si bien en los últimos años el club se vio envuelto en la pelea por la permanencia, siempre la cercanía máxima con la zona roja se había dado a mitad de año o en el segundo semetre; hasta ahora, no le tocó convivir durante todo el año con la presión de estar virtualmente en la Primera Nacional.