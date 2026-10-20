La tabla invisible: cómo arrancaría Atlético Tucumán en los promedios de 2027 y por qué no puede descuidar el Clausura
Con la permanencia de esta temporada asegurada y la cabeza puesta en la copa, el “Decano” no debe subestimar las últimas tres fechas. Al descontarse la cosecha de 2024, el coeficiente proyectado para 2027 lo ubica hoy en lo más bajo. Los rivales directos y la necesidad imperiosa de sumar.
Resumen para apurados
- Este fin de semana, Atlético Tucumán aseguró la permanencia en Primera División, pero afronta riesgo de descenso para 2027 al perder el colchón de puntos logrado en 2024.
- Pese a priorizar la semifinal de Copa Argentina ante Platense, el equipo de Falcioni acumula apenas 62 unidades entre 2025 y 2026, lo que hunde su coeficiente a un crítico 1,016.
- Si no suma en las tres fechas finales del Clausura, el Decano iniciará la próxima temporada en zona roja directa, con escaso margen de error ante rivales directos y ascendidos.
El último fin de semana trajo un alivio mayúsculo para 25 de Mayo y Chile: la derrota de Aldosivi ante Estudiantes de Río Cuarto selló de manera matemática la permanencia de Atlético Tucumán en Primera División para la temporada 2027. Con ese objetivo cumplido y con el equipo habiendo bajado los brazos en la pelea por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura, el foco de todo el club se trasladó hacia el miércoles 28 en Salta, donde disputará ante Platense el pasaje a la final de la Copa Argentina.
Sin embargo, en medio de la euforia y la expectativa lógica por estar a apenas dos escalones de bordar una estrella nacional y clasificar a la Copa Libertadores, Julio César Falcioni dejó una frase en conferencia que sonó a advertencia: “La sumatoria no es importante para hoy, pero puede ser importante para el año próximo”. Lejos de ser una declaración de compromiso, el análisis del “Emperador” es más certero de lo que marcan las tablas que hoy aparecen en todos lados: la verdadera pelea pasó a estar en una tabla que todavía no figura en ningún lugar.
El adiós a los 50 puntos
Para comprender la advertencia del DT hay que mirar los promedios proyectados para 2027. Al cierre de este año, se borrará del cálculo la temporada 2024, un certamen en el que el “Decano” cosechó 50 unidades que hasta ahora le venían sirviendo como colchón.
Y al computar exclusivamente las campañas de 2025 y 2026, el panorama de Atlético cambia de forma dramática. Con los números actuales, acumula apenas 62 puntos en 61 partidos disputados entre el año anterior y el presente curso, lo que arroja un coeficiente sumamente bajo de 1,016. Si el campeonato concluyera hoy y se confirmara que Aldosivi es el segundo descendido (está casi condenado), el elenco tucumano comenzaría el próximo año en el puesto 28.° sobre 30 equipos en la tabla de los promedios, únicamente por encima de los dos clubes que logren el ascenso desde la Primera Nacional.
Ese escenario significa, lisa y llanamente, que Atlético iniciaría la temporada 2027 en zona de descenso o a escasas centésimas de ella, obligado a sumar desde la primera fecha para no quedar atrapado en una pesadilla. Si bien en los últimos años el club se vio envuelto en la pelea por la permanencia, siempre la cercanía máxima con la zona roja se había dado a mitad de año o en el segundo semetre; hasta ahora, no le tocó convivir durante todo el año con la presión de estar virtualmente en la Primera Nacional.
Los rivales directos
El fútbol suele tener este tipo de casualidades: el gran adversario con el que Atlético comparte hoy el piso más bajo de esa proyección es Platense. Rivales el próximo miércoles por un lugar en la final de la Copa Argentina, ambos clubes dividen por la misma cantidad de temporadas y lucen idéntico promedio: 1,016, con 62 puntos.
Arriba de ellos dos aparece un lote de instituciones que tampoco lograron despegarse y que serán los contrincantes directos del “Decano” y el “Calamar” en la lucha por no descender durante 2027: se trata de Banfield (66 puntos), Newell’s (68), Central Córdoba (68) y Talleres (69). Por lo tanto, la atención del mundo “decano” bien podría empezar a posarse en los resultados de esos clubes; hoy está a cuatro unidades del “Taladro”, y a fin de año la situación podría ser peor.
A este cuadro se añade una amenaza estructural: los dos ascendidos dividen por una sola temporada. En el caso de un año como el actual, el pésimo andar de Estudiantes de Río Cuarto hizo que los de abajo pudieran respirar tranquilos, pero en la temporada anterior, en la que San Martín de San Juan había sido al menos competitivo, Sarmiento tuvo que esperar hasta las últimas fechas para asegurarse de no ser el equipo con el peor promedio.
Nueve puntos de oro
Es por eso que los próximos tres encuentros del Torneo Clausura cobran un valor supremo. La rotación masiva que Falcioni planifica para este viernes ante Tigre se justifica desde el sentido común y la cercanía del cruce en Salta, pero el resultado en Victoria no será inocuo. Tampoco lo serán los dos compromisos posteriores: el duelo frente a Argentinos en el Monumental José Fierro y, sobre todo, la visita a Banfield en el cierre.
Resignar las tres fechas finales significaría condenar al equipo a iniciar el 2027 en el sótano absoluto de la tabla. En cambio, si el conjunto de 25 de Mayo y Chile logra rescatar una cosecha positiva de cuatro, cinco o siete puntos en este sprint de cierre, el coeficiente se elevaría hacia la línea de 1,060 o 1,080, lo que le permitiría arrancar 2027 con mayor margen, especialmente en el caso de que sus competidores directos no sumen.
La historia reciente del fútbol nacional ofrece lecciones demasiado severas como para ignorarlas: instituciones como Godoy Cruz o Colón, que tocaron el cielo con las manos alcanzando títulos o disputando copas internacionales terminaron sufriendo el drama del descenso y en el caso de los santafesinos, ya acumulan tres temporadas alejados de la elite.
En Atlético, la ilusión de la Copa Argentina es gigantesca y legítima, pero no puede transformarse en una venda para los ojos. El propio Platense, que fue campeón el año pasado, jugó Copa Libertadores esta temporada y en 2027 estará en el barro de la lucha por no descender, es la mejor prueba de ello.