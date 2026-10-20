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Boca podría darle una mano a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cómo se daría esa posibilidad

El equipo de Leandro Ponzio necesita sumar puntos en la recta final del Clausura, pero también depende de otros resultados. Una consagración de su clásico rival podría favorecerlo en la pelea por un lugar en el torneo continental.

Boca podría darle una mano a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cómo se daría esa posibilidad
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • River busca clasificar a la Copa Libertadores 2027 en el cierre del torneo argentino, donde una eventual consagración de Boca liberaría cupos por tabla anual.
  • Tras golear a Belgrano, River suma 49 puntos y marcha séptimo, mientras que Boca lidera la tabla anual y disputa la Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Clausura.
  • A River le restan tres partidos clave y además pelea el Clausura, en un inédito escenario donde el éxito de su eterno rival podría sellar su propio pase internacional.
Resumen generado con IA

River Plate todavía mantiene abiertas sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027, aunque su futuro no depende únicamente de sus resultados. Después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, el equipo de Leonardo Ponzio  volvió a acercarse a los puestos de clasificación de la tabla anual. Sin embargo, en una definición que promete ser ajustada, podría recibir una ayuda inesperada: la de Boca Juniors.

El conjunto de La Ribera continúa en carrera en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Si consigue alguno de esos títulos y termina en una posición de clasificación por la tabla anual, podría liberar un cupo que beneficiaría a otros equipos, entre ellos River.

El mecanismo responde al sistema de clasificación establecido por la AFA para la próxima edición de la Libertadores. Los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina obtienen sus respectivas plazas, mientras que otras se distribuyen según la tabla anual. Cuando un equipo consigue clasificarse por más de una vía, se produce un reordenamiento de los lugares disponibles.

Qué necesita River para clasificarse a la Libertadores

El triunfo ante Belgrano, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, permitió que River alcanzara los 49 puntos y se ubicara séptimo en la tabla anual. Actualmente está a cuatro unidades de Rosario Central, que ocupa el tercer puesto con 53.

Boca y Argentinos Juniors comparten el liderazgo con 54 puntos, seguidos por Rosario Central e Independiente Rivadavia, ambos con 53. Más atrás aparecen Vélez, con 52, e Instituto, con 50.

Al Millonario le quedan nueve puntos en disputa durante la fase regular. Recibirá a Racing el domingo 25 de octubre, visitará a Boca el 1 de noviembre y cerrará su participación frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Si consigue tres victorias, llegará a 58 unidades, aunque también dependerá de lo que ocurra con sus competidores directos.

En ese escenario aparece Boca. El "Xeneize" disputará este martes la revancha de las semifinales de la Sudamericana frente a Vasco da Gama, después de perder 1-0 en la Bombonera. Además, deberá enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y continúa participando del Clausura.

Una consagración del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría generar un corrimiento en la clasificación anual. No obstante, River necesitaría mejorar su posición para aprovechar esa posibilidad, ya que hay varios equipos ubicados por encima suyo.

El Clausura, la otra oportunidad del "Millonario" 

Más allá de los resultados de Boca, River conserva una alternativa directa: conquistar el Torneo Clausura. El ganador obtendrá una plaza para la Libertadores, independientemente de su ubicación en la tabla anual.

Tras superar a Belgrano, el equipo de Gallardo llegó a 20 puntos en la Zona B y se posicionó quinto, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

El objetivo inmediato será asegurar su participación en la fase eliminatoria y sostener la recuperación futbolística. Eliminado de la Copa Argentina y la Sudamericana, River afronta las últimas fechas con un margen de error reducido.

La particularidad de esta definición es que, además de sumar sus propios puntos, el Millonario podría terminar pendiente de los resultados de su clásico rival. Una situación poco habitual que agrega otro capítulo a la rivalidad entre Boca y River.

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