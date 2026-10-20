Boca podría darle una mano a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cómo se daría esa posibilidad

River Plate todavía mantiene abiertas sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores 2027, aunque su futuro no depende únicamente de sus resultados. Después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, el equipo de Leonardo Ponzio volvió a acercarse a los puestos de clasificación de la tabla anual. Sin embargo, en una definición que promete ser ajustada, podría recibir una ayuda inesperada: la de Boca Juniors.