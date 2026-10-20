Fórmula 1: Colapinto vuelve a Austin, donde ya sumó en 2024, con Alpine en busca de respuestas

El francés explicó que en clasificación los neumáticos no llegan a sobrecalentarse, pero que en carrera, a partir de la tercera vuelta, la temperatura de las gomas traseras se dispara y el auto pierde tracción. Eso le impide acelerar bien a la salida de las curvas y lo deja expuesto ante los ataques de sus rivales. También vinculó parte del problema con el diseño de las llantas, que influye en cómo se conserva el calor dentro de la rueda.