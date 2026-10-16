Consejo de la FIFA: Infantino pidió perdón por el plan para privatizar el Mundial, pero la UEFA va por más

Resumen para apurados
- Gianni Infantino se disculpó este jueves en Zúrich ante el Consejo de la FIFA por impulsar en secreto un plan para privatizar el Mundial, tras fuertes cuestionamientos de la UEFA.
- El proyecto FIFA Forward Enterprise, asociado a Joshua Kushner para vender el torneo por 4.200 millones de dólares, fue descartado ante amenazas de boicot de dirigentes europeos.
- La UEFA busca desplazar a Infantino antes de las elecciones de 2027 y solicita pruebas judiciales en Estados Unidos para iniciar una denuncia penal en Suiza por mala gestión.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrentó este jueves en Zúrich una de las reuniones más tensas de su gestión. En el 37° Consejo del organismo, el primero desde que salió a la luz su propuesta secreta para crear la FIFA Forward Enterprise, pidió disculpas a sus colegas, aunque no aportó los documentos que le reclaman sus críticos.
El proyecto, revelado nueve días después de la final del Mundial 2026, contemplaba un plan de inversión privada junto a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa, que incluía un plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares, fue abandonada días después ante las denuncias de la UEFA y su amenaza de boicotear los torneos de la FIFA.
Según contó la vicepresidenta de la FIFA Debbie Hewitt, titular de la Asociación Inglesa de Fútbol, Infantino se disculpó por no haber presentado la propuesta ante el Consejo y pidió que las preguntas se le hicieran por escrito. Hewitt, que asegura haber solicitado los documentos en reiteradas ocasiones sin recibirlos, fue terminante: si no responde, advirtió, “no es apto para ser presidente de la FIFA”.
La ofensiva europea
La UEFA encabeza los intentos de desplazar a Infantino antes o durante las elecciones presidenciales de marzo de 2027. El alemán Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados europeos en el Consejo, sostuvo que no hubo respuestas satisfactorias y reclamó un dirigente íntegro que restaure la reputación de la entidad. Además, la UEFA pidió a tribunales de Estados Unidos acceso a pruebas para una denuncia penal en Suiza por la posible mala gestión de las finanzas de la FIFA.
En la reunión tampoco hubo precisiones sobre la polémica por la tarjeta roja a Folarin Balogun en el Mundial ni sobre la intervención atribuida a Donald Trump en favor del delantero estadounidense, aunque surgió una propuesta para modificar el reglamento. Además, la FIFA analizará si mantiene el premio de la paz creado para entregárselo al mandatario en diciembre pasado.
Entre los presentes estuvo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, miembro del Consejo, quien tras la reunión destacó en sus redes el honor de haber participado y señaló que se analizaron la gestión y el estado de los torneos.