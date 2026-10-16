Consejo de la FIFA: Infantino pidió perdón por el plan para privatizar el Mundial, pero la UEFA va por más

La ofensiva europea

La UEFA encabeza los intentos de desplazar a Infantino antes o durante las elecciones presidenciales de marzo de 2027. El alemán Bernd Neuendorf, uno de los ocho delegados europeos en el Consejo, sostuvo que no hubo respuestas satisfactorias y reclamó un dirigente íntegro que restaure la reputación de la entidad. Además, la UEFA pidió a tribunales de Estados Unidos acceso a pruebas para una denuncia penal en Suiza por la posible mala gestión de las finanzas de la FIFA.