DeportesFútbol

Sensible baja para River: Fausto Vera sufrió un desgarro y se perderá el Superclásico ante Boca

Los estudios médicos confirmaron una lesión muscular en el isquiotibial derecho que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación. El volante no estará disponible para la recta final de la fase regular del Clausura y reabre el debate sobre la opción de compra de cara a diciembre.

Sensible baja para River: Fausto Vera sufrió un desgarro y se perderá el Superclásico ante Boca
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fausto Vera sufrió un desgarro en Córdoba y quedó descartado este lunes en River para el Superclásico ante Boca debido a una lesión muscular.
  • El volante sintió el tirón a quince minutos de ingresar ante Belgrano; una lesión de rodilla previa ya lo había marginado de la edición anterior.
  • Estará inactivo tres semanas, perdiéndose la fase regular, mientras River evalúa si ejecutará en diciembre la opción de compra de 4 millones de dólares.
Resumen generado con IA

El triunfo con goleada ante Belgrano en Córdoba dejó una consecuencia desfavorable para River. Fausto Vera, quien debió abandonar el campo de juego apenas quince minutos después de haber ingresado en el complemento, se sometió a estudios por imágenes este lunes que confirmaron el peor diagnóstico: un desgarro en el isquiotibial derecho. El problema muscular demandará un tiempo estimado de rehabilitación de unas tres semanas, lo que descarta de plano su presencia para el Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera.

La jugada que derivó en la lesión ocurrió durante una aceleración en la mitad de la cancha. Tras desprenderse del balón hacia un costado, el mediocampista central de 26 años sintió el tirón en la parte posterior del muslo, se arrojó al césped de inmediato y le hizo señas al banco de relevos para pedir la modificación. Vera había ingresado en reemplazo del juvenil Tobías Andrada en lo que representaba su primera suplencia durante la gestión interina de Leonardo Ponzio, luego de haber sido titular indiscutido en los seis compromisos previos del ciclo. El infortunio físico vuelve a frustrar su participación en el choque de mayor trascendencia del fútbol argentino, repitiendo lo ocurrido en la edición anterior, cuando un esguince de rodilla sufrido ante Carabobo lo marginó a última hora del cruce ante el eterno rival.

El cuadro clínico margina al futbolista de lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura. De esta manera, el ex volante de Argentinos Juniors no podrá ser tenido en cuenta para el próximo choque frente a Racing en Núñez, la posterior visita a la Ribera y el compromiso de cierre de la etapa clasificatoria ante Aldosivi, proyectando una eventual reaparición recién para los cuartos de final si el equipo accede a los playoffs. La baja coincide, además, con una etapa determinante para la resolución de su futuro deportivo: el préstamo del mediocampista concluye en diciembre y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo deberá evaluar si desembolsa los 4 millones de dólares de la opción de compra fijada por Atlético Mineiro para retenerlo de cara a la próxima temporada.

Temas Club Atlético River PlateTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo
1

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina
2

“Súper Niño” y vacaciones: en riesgo, las cataratas, el sur de Brasil y la costa argentina

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
3

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes
4

Intensifican la búsqueda de Raúl Moyano: montarán un campamento en la cumbre para ampliar los rastrillajes

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda
5

La mitad de la clase media se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47% tomó deuda

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Juventud, maldito tesoro
2

Juventud, maldito tesoro

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
3

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

5

Movimientos financieros con el oro y los salarios universitarios

Más Noticias
“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

“Yo sí o sí voy a subir al podio”: el tucumano de 22 años que competirá en el Mundial de powerlifting

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Tienen 19 años, se formaron en el futsal de Atlético Tucumán y ahora jugarán profesionalmente en Italia

Tienen 19 años, se formaron en el futsal de Atlético Tucumán y ahora jugarán profesionalmente en Italia

Discriminación en el deporte argentino: ¿debería aplicarse un protocolo en los estadios?

Discriminación en el deporte argentino: ¿debería aplicarse un protocolo en los estadios?

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Colapinto vuelve a la acción en Austin: horarios y dónde ver el GP de Estados Unidos

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Mientras oficiaba misa, un cura murió golpeado por un crucifijo

Comentarios