Sensible baja para River: Fausto Vera sufrió un desgarro y se perderá el Superclásico ante Boca

La jugada que derivó en la lesión ocurrió durante una aceleración en la mitad de la cancha. Tras desprenderse del balón hacia un costado, el mediocampista central de 26 años sintió el tirón en la parte posterior del muslo, se arrojó al césped de inmediato y le hizo señas al banco de relevos para pedir la modificación. Vera había ingresado en reemplazo del juvenil Tobías Andrada en lo que representaba su primera suplencia durante la gestión interina de Leonardo Ponzio, luego de haber sido titular indiscutido en los seis compromisos previos del ciclo. El infortunio físico vuelve a frustrar su participación en el choque de mayor trascendencia del fútbol argentino, repitiendo lo ocurrido en la edición anterior, cuando un esguince de rodilla sufrido ante Carabobo lo marginó a última hora del cruce ante el eterno rival.