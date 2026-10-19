Sensible baja para River: Fausto Vera sufrió un desgarro y se perderá el Superclásico ante Boca
Los estudios médicos confirmaron una lesión muscular en el isquiotibial derecho que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación. El volante no estará disponible para la recta final de la fase regular del Clausura y reabre el debate sobre la opción de compra de cara a diciembre.
Resumen para apurados
- Fausto Vera sufrió un desgarro en Córdoba y quedó descartado este lunes en River para el Superclásico ante Boca debido a una lesión muscular.
- El volante sintió el tirón a quince minutos de ingresar ante Belgrano; una lesión de rodilla previa ya lo había marginado de la edición anterior.
- Estará inactivo tres semanas, perdiéndose la fase regular, mientras River evalúa si ejecutará en diciembre la opción de compra de 4 millones de dólares.
El triunfo con goleada ante Belgrano en Córdoba dejó una consecuencia desfavorable para River. Fausto Vera, quien debió abandonar el campo de juego apenas quince minutos después de haber ingresado en el complemento, se sometió a estudios por imágenes este lunes que confirmaron el peor diagnóstico: un desgarro en el isquiotibial derecho. El problema muscular demandará un tiempo estimado de rehabilitación de unas tres semanas, lo que descarta de plano su presencia para el Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera.
La jugada que derivó en la lesión ocurrió durante una aceleración en la mitad de la cancha. Tras desprenderse del balón hacia un costado, el mediocampista central de 26 años sintió el tirón en la parte posterior del muslo, se arrojó al césped de inmediato y le hizo señas al banco de relevos para pedir la modificación. Vera había ingresado en reemplazo del juvenil Tobías Andrada en lo que representaba su primera suplencia durante la gestión interina de Leonardo Ponzio, luego de haber sido titular indiscutido en los seis compromisos previos del ciclo. El infortunio físico vuelve a frustrar su participación en el choque de mayor trascendencia del fútbol argentino, repitiendo lo ocurrido en la edición anterior, cuando un esguince de rodilla sufrido ante Carabobo lo marginó a última hora del cruce ante el eterno rival.
El cuadro clínico margina al futbolista de lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura. De esta manera, el ex volante de Argentinos Juniors no podrá ser tenido en cuenta para el próximo choque frente a Racing en Núñez, la posterior visita a la Ribera y el compromiso de cierre de la etapa clasificatoria ante Aldosivi, proyectando una eventual reaparición recién para los cuartos de final si el equipo accede a los playoffs. La baja coincide, además, con una etapa determinante para la resolución de su futuro deportivo: el préstamo del mediocampista concluye en diciembre y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo deberá evaluar si desembolsa los 4 millones de dólares de la opción de compra fijada por Atlético Mineiro para retenerlo de cara a la próxima temporada.