El emotivo homenaje del hijo de Ernestina Pais en el primer Día de la Madre sin la conductora

En el primer Día de la Madre desde la muerte de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, compartió en las redes sociales un homenaje íntimo que conmovió a sus seguidores. El joven, de 22 años, eligió dos fotografías en blanco y negro que reúnen un retrato de la conductora y una escena familiar de años atrás.