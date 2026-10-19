El emotivo homenaje del hijo de Ernestina Pais en el primer Día de la Madre sin la conductora

Resumen para apurados
- Benicio Guyot homenajeó en redes a su madre, Ernestina Pais, este 18 de octubre por el Día de la Madre, el primero tras su trágico fallecimiento en San Isidro.
- Publicó dos fotos familiares inéditas con un corazón rojo. La periodista murió en junio en un accidente ferroviario, tras años de preservar la intimidad de su hijo.
- El gesto reafirma el duelo reservado de la familia ante la opinión pública, manteniendo la faceta maternal de la conductora alejada de la exposición mediática habitual.
En el primer Día de la Madre desde la muerte de Ernestina Pais, su hijo, Benicio Guyot, compartió en las redes sociales un homenaje íntimo que conmovió a sus seguidores. El joven, de 22 años, eligió dos fotografías en blanco y negro que reúnen un retrato de la conductora y una escena familiar de años atrás.
La publicación, realizada el domingo 18 de octubre, estuvo acompañada únicamente por un corazón rojo, sin palabras. El gesto llegó a menos de cuatro meses del fallecimiento de la periodista, ocurrido el 26 de junio de 2026 en un accidente ferroviario en San Isidro.
En la primera imagen, Pais aparece recostada, en primer plano y con la mirada dirigida hacia la cámara. La segunda fotografía recupera una escena familiar: Benicio, todavía adolescente, sostiene una cámara mientras su madre sonríe. A su lado aparecen otro niño y Alejandro Carlos Guyot Maschwitz, fotógrafo y padre del joven.
La elección de las imágenes mostró una faceta familiar de la conductora, que durante su carrera procuró mantener a su hijo alejado de la exposición pública.
El perfil reservado de Benicio Guyot
Aunque Ernestina Pais tuvo una presencia constante en los medios, fueron escasas las referencias públicas a su hijo. La periodista compartía algunos aspectos de su maternidad, pero cuidaba su intimidad y evitaba incorporarlo a la exposición que rodeaba su trabajo.
Benicio también mantuvo un perfil bajo. Antes del fallecimiento de su madre, sus cuentas de Instagram y TikTok eran privadas, por lo que se conocían pocos detalles de sus gustos y actividades cotidianas.
Las fotografías familiares que Pais compartió a lo largo de los años fueron pocas y mostraban momentos elegidos con cuidado. Una de ellas la retrata sentada en un sofá, con un vestido a rayas, mientras Benicio, cuando era pequeño, aparece en primer plano con una sudadera turquesa y varios autos de juguete.
Tras la muerte de la conductora, el joven recurrió a las redes sociales para expresar su dolor. También entonces eligió mensajes breves y personales, sin declaraciones públicas ni apariciones en programas de televisión. Su manera de atravesar el duelo quedó circunscripta a publicaciones dirigidas a su entorno cercano y a quienes siguen sus cuentas.
Un recuerdo familiar en una fecha especial
El Día de la Madre suele reunir celebraciones y recuerdos entre madres e hijos. Para Benicio, la fecha tuvo este año un significado diferente y eligió evocarla con imágenes alejadas de los estudios de televisión y los eventos públicos que marcaron la carrera de Ernestina.
La nueva publicación no incluyó referencias explícitas al accidente ni un mensaje extenso sobre el tiempo transcurrido desde la muerte de la periodista. El homenaje se construyó a partir de una fotografía del álbum familiar, un corazón rojo y la memoria compartida.
La composición reunió dos momentos distintos: un retrato cercano de Ernestina y una postal junto a sus seres queridos. Una forma íntima de recordar a la mujer que el público conoció como conductora y que, lejos de las cámaras, también era madre.