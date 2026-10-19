Tensión en Quilmes: la barra "apretó" al plantel a pocos días del partido con San Martín

La semana de Quilmes empezó con un mensaje desde la tribuna. Según informó InfoCervecera, un programa partidario del club, la barrabrava se presentó en el anexo donde se entrena el plantel para reclamarles a los jugadores por el presente del equipo. Los directivos que estaban en el lugar tuvieron que interceder para que la práctica pudiera reanudarse. El episodio se dio en la previa del duelo del sábado, desde las 16, ante San Martín, que necesita ganar en el Centenario para seguir con chances de meterse en el Reducido.