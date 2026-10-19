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Tensión en Quilmes: la barra "apretó" al plantel a pocos días del partido con San Martín

Según InfoCervecera, los directivos presentes tuvieron que interceder. El sábado, el “Santo” deberá ganar en el Centenario para seguir soñando con el Reducido.

SEMANA CALIENTE. Los jugadores de Quilmes se entrenan en el anexo, donde un grupo de la barra fue a reclamarle al plantel.
SEMANA CALIENTE. Los jugadores de Quilmes se entrenan en el anexo, donde un grupo de la barra fue a reclamarle al plantel.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La barrabrava de Quilmes increpó al plantel durante el entrenamiento en el anexo del club para exigir mejores resultados ante la crisis deportiva y el riesgo de descenso.
  • El reclamo ocurrió tras la derrota 1-0 ante Rafaela. El equipo quedó a tres puntos de la zona de descenso en la Primera Nacional, repitiendo aprietes ya sufridos en mayo pasado.
  • El clima hostil condicionará el decisivo partido del sábado frente a San Martín de Tucumán, donde Quilmes arriesga su permanencia y la visita busca clasificar al Reducido.
Resumen generado con IA

La semana de Quilmes empezó con un mensaje desde la tribuna. Según informó InfoCervecera, un programa partidario del club, la barrabrava se presentó en el anexo donde se entrena el plantel para reclamarles a los jugadores por el presente del equipo. Los directivos que estaban en el lugar tuvieron que interceder para que la práctica pudiera reanudarse. El episodio se dio en la previa del duelo del sábado, desde las 16, ante San Martín, que necesita ganar en el Centenario para seguir con chances de meterse en el Reducido.

El enojo tiene explicación. El viernes, Quilmes perdió 1-0 con Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental, con un penal que Martiniano Moreno convirtió a los 24 segundos. Ni siquiera la superioridad numérica le alcanzó: el local terminó con nueve por las expulsiones de Agustín Solveyra y del propio Moreno, pero el equipo de Emanuel Trípodi no consiguió el empate y además sufrió la roja de Ramiro Martínez. El “Cervecero” no gana como visitante desde la sexta fecha y lleva dos años sin triunfos en el interior del país.

La derrota lo dejó con 39 puntos, sin chances de pelear por el Reducido y mirando de reojo la parte baja. Con el triunfo de Chacarita ante Deportivo Maipú, quedó a tres puntos de la zona de descenso, con seis en juego. Por eso, el partido ante San Martín también es una final para el equipo del sur del conurbano.

La tensión no es nueva. En mayo, un grupo de referentes de la tribuna ya había irrumpido en una práctica para exigir resultados. Fue una charla tensa que encabezaron el entonces DT Leandro Gracián y los futbolistas Gonzalo Marinelli y Ariel Kipes, con la mediación del directivo Gustavo Coloma. A mitad de año, Gracián dejó el cargo y lo reemplazó Trípodi, que llegó desde la Reserva y es un ex jugador querido por los hinchas por los ascensos de 2010 y 2012.

Para San Martín, el escenario es un arma de doble filo. Enfrente estará un rival golpeado, con la paciencia de su gente al límite, pero también obligado a sumar para alejarse del descenso. En la primera rueda, en La Ciudadela, igualaron 0-0. Ahora, el equipo de Alejandro Orfila llegará con 46 puntos, a dos de la zona de clasificación, y sin Bruno Cabrera, suspendido por acumulación de amarillas, ni Alan Cisnero y Mauro Verón, lesionados.

Una olla a presión

El Centenario promete un clima caliente. Quilmes necesita los puntos para salvarse y para reconciliarse con su gente; San Martín, para seguir con vida en la pelea por el Reducido. Con una hinchada local que ya dejó en claro su malestar, el “Santo” deberá jugar también contra el contexto.

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