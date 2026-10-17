La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

Resumen para apurados
- La serie 'Mírame así', de Agustín Bernasconi y Noa Kirel, lideró el ranking de streaming en Argentina tras su estreno en Prime Video en octubre, impulsada por su propuesta juvenil.
- Creada por Patricia Maldonado, la ficción de 24 capítulos combina música y drama, estrenándose en simultáneo en streaming y en la televisión abierta mediante América TV.
- El éxito inicial consolida la alianza entre el streaming y la TV abierta, marcando una tendencia para captar audiencias juveniles con ficciones musicales en la región.
Dos traiciones amorosas, un encuentro inesperado en Buenos Aires y la música como punto de unión. Con esa fórmula arrancó “Mírame así, el camino de Noa”, la nueva serie protagonizada por Agustín Bernasconi y Noa Kirel que, pocos días después de su estreno, llegó al primer puesto del ranking diario de streaming de JustWatch en Argentina.
La ficción se estrenó el 9 de octubre en Prime Video para toda Latinoamérica y al día siguiente llegó también a la televisión abierta por América TV.
Dos personajes que se conocen en su peor momento
Bernasconi interpreta a Tomy, un músico atravesado por una pérdida y por una relación que acaba de romperse. Noa Kirel, por su parte, encarna a Noa, una joven que llega a Buenos Aires para sorprender a su pareja y termina descubriendo una infidelidad.
Mientras intentan ordenar lo que les pasó, la música los acerca y empieza a modificar también la dinámica del grupo de amigos que los rodea. Entre celos, secretos y nuevas relaciones, la serie desarrolla una historia juvenil donde el romance convive con conflictos más oscuros.
Música que también cuenta la historia
La primera temporada incluye nueve canciones originales interpretadas por los protagonistas y una versión de “Ni una sola palabra”, el tema popularizado por Paulina Rubio.
La serie también aborda temas como relaciones tóxicas, infidelidad, ansiedad y adicción al juego.
Un elenco con varias caras conocidas
Además de Bernasconi y Kirel, participan José Giménez Zapiola “El Purre”, Kevsho, Carolina Domenech, Mica Suárez, Jerónimo Bosia, Agustina Benavides, Bianca Spinello y Gastón Dalmau.
La ficción fue creada por Patricia Maldonado, guionista vinculada a producciones juveniles como Chiquititas y Rebelde Way, y está dirigida por Mauro Scandolari.
Del streaming a la televisión abierta
La serie fue concebida como una producción para plataformas, pero tuvo además una llegada rápida a la TV argentina.
Prime Video estrenó la ficción el 9 de octubre y América TV comenzó a emitirla un día después. La primera temporada tiene alrededor de 24 episodios, con capítulos de aproximadamente media hora.
En JustWatch, la temporada llegó al puesto número uno del ranking argentino durante el fin de semana y luego se mantuvo entre los primeros lugares. Ese listado se construye a partir de acciones de los usuarios: como buscar dónde ver un título, agregarlo a una lista o marcarlo como visto, por lo que funciona como un indicador de interés y no como una medición directa de audiencia.