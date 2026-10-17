La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

En JustWatch, la temporada llegó al puesto número uno del ranking argentino durante el fin de semana y luego se mantuvo entre los primeros lugares. Ese listado se construye a partir de acciones de los usuarios: como buscar dónde ver un título, agregarlo a una lista o marcarlo como visto, por lo que funciona como un indicador de interés y no como una medición directa de audiencia.