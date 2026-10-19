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Danelik explotó en un stream contra vecinos de Alberdi: "La gente acá es macumbera"

Durante una transmisión en directo, la popular creadora tucumana acusó a residentes de su localidad natal de recurrir a la esotería por celos a su pasar económico. Pese a revelar el hallazgo de velas y fotografías en las afueras de su propiedad, la joven aseguró estar a salvo.

Danelik Star acusó a las personas de su ciudad natal
Danelik Star acusó a las personas de su ciudad natal
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Danelik Star denunció en un vivo que vecinos de Alberdi, Tucumán, le hacen brujería por envidia a su éxito económico al regresar a su ciudad natal.
  • Durante la transmisión, relató el hallazgo de velas y fotos frente a su casa, criticando que los vecinos gasten dinero en hacerle daño en lugar de buscar su propio progreso.
  • El descargo se viralizó y generó debate en redes entre seguidores y habitantes locales, mientras la joven tucumana aseguró estar protegida y confiada en su seguridad personal.
Resumen generado con IA

Durante una reciente emisión en vivo, la creadora de contenido tucumana Danelik Star manifestó que, cada vez que retorna a su comunidad de origen, enfrenta episodios de hostilidad y presuntos rituales esotéricos motivados por el resentimiento hacia sus ganancias. La declaración de la joven no tardó en volverse viral y desatar encontradas posiciones entre los usuarios locales

Según expresó durante el streaming, nota un resentimiento entre ciertos residentes locales apenas arriba al municipio del sur provincial. "Porque la gente ya ve que ando acá y ya quiere hacer maldad esta gente de basura", soltó con indignación durante la transmisión.

En ese mismo sentido, la joven profundizó sobre quienes, a su criterio, buscan complicar sus días en la ciudad natal. "Deben decir 'ya vino llena de plata esta y hay que hacerla gastar', esta gente envidiosa", recriminó con dureza ante la mirada de sus espectadores.

Velas, imágenes y "gualichos" en la vía pública

En un plano más concreto, la ex participante de Gran Hermano alberdiana describió los particulares hallazgos que suele detectar en la cercanía de su inmueble cada vez que visita Alberdi. Sostuvo que estas situaciones responden a maniobras de hechicería encaminadas a perjudicar su bienestar personal.

"Ya nos van a empezar a tirar gualicho, brujería, todo, porque siempre que vengo para acá para Alberdi ya amanecen afuera, velas quemadas, fotos, aparecen fotos mías metidas en un vidrio", aseveró contundentemente sobre lo que observa afuera de la casa

Además, la joven recriminó que vecinos destinen fondos a perjudicar a terceros en vez de emplearlos para el progreso propio.

"Eso le digo a mi papá. La gente, en vez de gastar toda esa plata que se gasta haciendo gualichos, que se la gaste en cosas para progresar, para progresar ellos; por eso no les va bien, porque gastan la poca plata que tienen en hacer brujería", reflexiónó durante la transmisión difundida en redes.

"Estamos protegidas, amor"

Pese a la contundencia de sus expresiones y la preocupación planteada por el hallazgo de objetos rituales, Danelik procuró llevar calma a su comunidad de seguidores. Antes de concluir el vivo, se mostró confiada respecto a su seguridad física y espiritual. "Y acá, amor, estamos protegidas. Estamos protegidas", remató para bajarle el tono de alarma a la audiencia.

Temas Juan Bautista Alberdi
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