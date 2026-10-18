El conmovedor posteo de la hija menor de Fernando Confessore: “Fuiste el mejor papá que nos pudo haber tocado”

“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, destacó. Y repasó: “Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”, destacó.