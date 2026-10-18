El conmovedor posteo de la hija menor de Fernando Confessore: “Fuiste el mejor papá que nos pudo haber tocado”

Resumen para apurados
- Jimena despidió en Instagram a su padre, el meteorólogo Fernando Confessore, tras su repentina muerte por un infarto a los 58 años ocurrida el viernes en Argentina.
- El histórico comunicador de TN y eltrece falleció pese a los intentos de reanimación policial y médica, provocando sentidas cartas públicas de sus hijas en las redes.
- Los homenajes de sus hijas reflejan el impacto emocional de la pérdida de una figura emblemática de la televisión, cuya ausencia conmovió tanto a colegas como a la audiencia.
Jimena, una de las hijas de Fernando Confessore, le dedicó un conmovedor posteo a su papá a dos días de su muerte.
“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram junto a un carrusel de fotos familiares.
Acto seguido, contó: “Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”.
“Todavía cuesta creer que ya no estés, que no voy a volver a verte, a escucharte ni a compartir esos momentos que hoy daría todo por tener una vez más”, lamentó.
En este marco, señaló: “Vamos a extrañar todo de vos, pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste".
“Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, destacó. Y repasó: “Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”, destacó.
Luego, le prometió: “Quedate tranquilo, pa, que nosotras vamos a cuidar de mamá por vos. Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras”.
“No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”, expresó.
Y concluyó: “Te voy a amar eternamente, pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”.
El mensaje que compartió la hija mayor de Fernando Confessore para despedirlo: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”
Julieta, una de las hijas de Fernando Confessore, despidió a su papá en las redes con una foto que emocionó a sus seguidores. Se trata de una imagen de su infancia, donde aparece junto a él y un árbol.
“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió con el dolor a flor de piel. El meteorólogo de TN murió de un infarto este viernes durante la madrugada, informó su familia.