World Rugby respaldó la candidatura de Sudamérica para el Mundial 2035

Robinson valoró especialmente el crecimiento deportivo de Chile, que tras disputar el Mundial de Francia 2023 ya aseguró su lugar en Australia 2027: “La participación en Francia fue una señal para el mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Chile; asimismo, la nueva clasificación para 2027, la calidad de los partidos en la Nations Cup y las dos victorias de tres posibles en dicho torneo son señales claras. Chile se sitúa entre los 24 mejores equipos del mundo de un total de 134 países”. Además, tras reunirse con el presidente chileno José Antonio Kast, destacó el respaldo político y dirigencial que tiene la postulación: “Cuentan con un equipo comprometido, un gran respaldo de las autoridades locales y nacionales —un apoyo magnífico— y excelentes socios, como los patrocinadores del deporte con los que nos hemos reunido, que son verdaderos aliados”.