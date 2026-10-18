World Rugby respaldó la candidatura de Sudamérica para el Mundial 2035
Brett Robinson, presidente de la entidad internacional, destacó el proyecto conjunto de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil y aseguró que la postulación es “muy fuerte y competitiva”. La designación de la sede se definirá en 2027.
Resumen para apurados
- En Chile, el titular de World Rugby, Brett Robinson, respaldó la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil para el Mundial 2035 por la solidez y unión de su propuesta.
- El dirigente destacó el crecimiento regional, el avance deportivo de Chile y el respaldo político y de patrocinadores locales que fortalece la postulación conjunta del bloque.
- De concretarse, será el primer Mundial en Sudamérica. La sede se definirá en noviembre de 2027, donde el bloque regional competirá contra los proyectos de España y Japón.
La postulación conjunta de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil para organizar el Mundial de Rugby 2035 sumó un fuerte apoyo de la conducción internacional. Durante su visita a Chile para presenciar la World Rugby U20 Challenger Cup, el presidente de World Rugby, Brett Robinson, destacó la solidez del bloque regional y remarcó las posibilidades de la propuesta: “Existe una cultura increíblemente sólida entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil; trabajan en equipo para construir y hacer crecer el deporte en Sudamérica. Así que tienen una candidatura muy, muy fuerte, y será muy competitiva”, afirmó el dirigente en declaraciones a La Tercera.
Robinson valoró especialmente el crecimiento deportivo de Chile, que tras disputar el Mundial de Francia 2023 ya aseguró su lugar en Australia 2027: “La participación en Francia fue una señal para el mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Chile; asimismo, la nueva clasificación para 2027, la calidad de los partidos en la Nations Cup y las dos victorias de tres posibles en dicho torneo son señales claras. Chile se sitúa entre los 24 mejores equipos del mundo de un total de 134 países”. Además, tras reunirse con el presidente chileno José Antonio Kast, destacó el respaldo político y dirigencial que tiene la postulación: “Cuentan con un equipo comprometido, un gran respaldo de las autoridades locales y nacionales —un apoyo magnífico— y excelentes socios, como los patrocinadores del deporte con los que nos hemos reunido, que son verdaderos aliados”.
El objetivo de las cuatro uniones sudamericanas es lograr que la Copa del Mundo de rugby llegue por primera vez a la región. Para la elección oficial que World Rugby realizará en noviembre de 2027, la propuesta sudamericana competirá de momento frente a los proyectos de Japón y España.