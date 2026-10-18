Clásico caliente en Avellaneda: Racing e Independiente empataron 1 a 1

La temperatura del clásico también se sintió afuera de la cancha. En el inicio del segundo tiempo, un cruce de insultos y reclamos entre los bancos de suplentes terminó en un tumulto que derivó en dos expulsiones: Luciano Aued en el cuerpo técnico local y Ribair Rodríguez en el visitante. En el cierre, el partido se hizo de ida y vuelta: Rodrigo Rey evitó la caída de su arco ante un tiro libre y una chilena de "Maravilla" Martínez, mientras que Cambeses respondió ante dos remates de media distancia de Meza y Santiago Montiel. El empate repartió un punto para cada lado y dejó a ambos equipos complicados y sin margen en la recta final del torneo.