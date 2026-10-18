Clásico caliente en Avellaneda: Racing e Independiente empataron 1 a 1
Matías Zaracho abrió el marcador en el primer tiempo y Maximiliano Meza igualó de penal en el complemento. Cruces entre los bancos de suplentes, rojas para los ayudantes de campo y un punto que les sirve de poco en la pelea del Clausura.
Resumen para apurados
- Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un duelo clave por clasificar a la fase final.
- Zaracho abrió el marcador para el local y Meza igualó de penal en el complemento, en un clásico trabado con rojas en los bancos para Aued y Ribair Rodríguez.
- La igualdad deja a ambos clubes comprometidos y sin margen de error en la recta final del certamen, complicando sus chances de avanzar a la siguiente fase.
Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en el Cilindro por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un clásico trabado y cargado de tensión que no le alcanzó a ninguno para acomodarse en los puestos de clasificación a la fase final. Matías Zaracho puso en ventaja a la "Academia" en la primera parte, mientras que el "Rojo" emparejó el trámite en el segundo tiempo con un penal convertido por Maximiliano Meza.
La "Academia" tomó la iniciativa de arranque a partir de la presión alta y la intensidad de sus volantes. El dominio local se tradujo en el marcador a los 28 minutos: tras una llegada profunda, Adrián "Maravilla" Martínez ganó de cabeza en el área chica y la bajó para la entrada de Zaracho, que anticipó a los marcadores centrales y la empujó para el 1-0.
El partido cambió de manos en el complemento con el adelantamiento de Independiente. El equipo visitante disputó la pelota con mayor agresividad y a los 16 minutos encontró el empate por la vía directa: un pelotazo frontal fue peinado por Ezequiel Ávila para la diagonal de Meza, quien entró al área con pelota dominada y cayó tras el cruce a destiempo de Gonzalo Escudero. Facundo Tello sancionó penal y amonestó al defensor juvenil. Cuatro minutos más tarde, tras las protestas, el propio Meza definió cruzado contra el palo para vencer a Facundo Cambeses y poner el 1-1.
La temperatura del clásico también se sintió afuera de la cancha. En el inicio del segundo tiempo, un cruce de insultos y reclamos entre los bancos de suplentes terminó en un tumulto que derivó en dos expulsiones: Luciano Aued en el cuerpo técnico local y Ribair Rodríguez en el visitante. En el cierre, el partido se hizo de ida y vuelta: Rodrigo Rey evitó la caída de su arco ante un tiro libre y una chilena de "Maravilla" Martínez, mientras que Cambeses respondió ante dos remates de media distancia de Meza y Santiago Montiel. El empate repartió un punto para cada lado y dejó a ambos equipos complicados y sin margen en la recta final del torneo.