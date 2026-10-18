Juan Alberto Mateyko salió con los tapones de punta contra Julieta Prandi por su separación

A su vez, el conductor apuntó contra la modelo por anunciar su separación en medio de la conmoción por el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió por parte de su papá cuando era pequeño: "Así no. Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos, y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín".