Juan Alberto Mateyko salió con los tapones de punta contra Julieta Prandi por su separación

Resumen para apurados
- Juan Alberto Mateyko criticó en redes a Julieta Prandi por emitir un comunicado oficial tras separarse de Emanuel Ortega, alegando ingratitud hacia el músico.
- La modelo anunció la ruptura en Instagram a 27 días de haberse casado tras seis años de relación, argumentando la necesidad de frenar hipótesis y desacuerdos no negociables.
- El respaldo público de Mateyko a la familia Ortega visibiliza las tensiones del entorno cercano y anticipa una mayor repercusión mediática sobre el repentino divorcio.
Juan Alberto Mateyko apuntó fuerte contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega, y sorprendió con un letal descargo en la red.
El locutor, íntimo amigo de la familia Ortega, publicó un duro mensaje en su cuenta de Instagram y dio que hablar.
Juan Alberto Mateyko saludó a Emanuel Ortega por su cumpleaños y se refirió a su ruptura con Julieta Prandi.
"Querido Emanuel Ortega, aquí recibiendo un nuevo año junto a parte de tu familia: Sebastián Ortega, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo Norbi Roman, y me hago responsable de lo que escribo", comenzó.
Juan Alberto Mateyko contra Julieta Prandi
"Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando", sentenció. "Y la voy a visibilizar", agregó, mencionando a Julieta Prandi.
A su vez, el conductor apuntó contra la modelo por anunciar su separación en medio de la conmoción por el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió por parte de su papá cuando era pequeño: "Así no. Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos, y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín".
"Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable: Juan Alberto Mateyko", concluyó categórico, dejando en claro su apoyo a Emanuel Ortega.
El comunicado de Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega
Juleita Prandi sorprendió a todos al publicar en la red un comunicado anunciando su separación de Emanuel Ortega, a 27 días de haberse casado.
"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", comienza el comunicado compartido por Julieta Prandi en su cuenta de Instagram.
Y explica:"Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad.
Mas allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables".
"Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó la modelo y conductora.
Julieta Prandi anuncia la separación de Emanuel Ortega
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el martes 15 de septiembre de 2026. Ese día formalizaron su matrimonio por civil al mediodía en el Registro Civil de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en una ceremonia íntima con alrededor de 36 invitados. Luego celebraron con un almuerzo privado.
La relación había comenzado en 2020, durante la pandemia, a través de Instagram, y llevaban varios años de convivencia.