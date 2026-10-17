Preocupación por el Dibu Martínez: el mensaje de su hermano tras el golpe en la cabeza

Resumen para apurados
- Emiliano "Dibu" Martínez fue internado tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, lo que generó preocupación y el apoyo público de su hermano.
- El arquero argentino debió salir en camilla y quedó bajo observación médica por una conmoción cerebral, mientras su hermano Alejandro le dedicó un mensaje de aliento en redes.
- Se aguarda el parte médico oficial y los resultados de los estudios clínicos para determinar la gravedad de la lesión y los plazos para su recuperación y alta médica.
La preocupación por la salud de Emiliano “Dibu” Martínez se instaló luego de que el arquero argentino recibiera un fuerte golpe en la cabeza durante el encuentro entre Chelsea y Everton. Tras el episodio, el futbolista tuvo que abandonar el campo de juego en camilla y fue trasladado a un hospital para realizarse los estudios correspondientes.
Según la información difundida, el guardameta quedó internado por una conmoción cerebral y permanece bajo observación médica. Hasta el momento, no se dieron a conocer los resultados de los exámenes ni se brindaron detalles oficiales sobre su evolución clínica.
En medio de la inquietud por su estado de salud, Alejandro Martínez, hermano del arquero, le dedicó un breve pero afectuoso mensaje a través de una publicación. “¡Fuerza!”, escribió para acompañar al futbolista tras el episodio.
El gesto familiar se conoció horas después del golpe, mientras el arquero recibía atención médica. Su mensaje reflejó el apoyo de su entorno en un momento de incertidumbre, aunque no se difundieron más detalles sobre las circunstancias del accidente.
A la espera de novedades sobre su salud
La salida en camilla y el posterior traslado al hospital marcaron el momento más delicado de la jornada para Martínez. La internación busca completar los controles médicos necesarios para evaluar las consecuencias del golpe.
Por ahora, no se comunicó un parte médico ampliado ni se precisaron posibles plazos de recuperación. La atención está puesta en los resultados de los estudios y en la evolución del arquero, mientras se aguardan novedades sobre su estado y una eventual fecha de alta.