Identificaron en el Pozo de Vargas los restos de un estudiante tucumano secuestrado en 1976

La identificación fue comunicada esta semana a sus familiares por el Juzgado Federal N° 2 de la provincia, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez. En la audiencia estuvieron presentes sus hermanos, Silvia y Jorge Medina, además del esposo, un hijo y dos nietos de Silvia. En los próximos días se concretarán la restitución de los restos y la ceremonia correspondiente.