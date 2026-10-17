Tras solo cinco días en el cargo, Donald Trump echó a su secretaria de prensa: qué pasó

Las preguntas sobre su formación también habían aparecido durante un intercambio con periodistas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, antes de que Trump abordara el helicóptero presidencial Marine One. Consultada sobre el examen de acceso a la abogacía que había realizado, Zacharia dio una respuesta difícil de escuchar por el ruido de las hélices, en la que se oyó una referencia a su mudanza a China.