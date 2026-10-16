Boca venció a Talleres y quedó como único líder de la tabla anual
Con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, el equipo de Arruabarrena dio vuelta el partido y venció 2-1 a Talleres en la Bombonera. Alcanzó los 54 puntos y recuperó confianza antes de la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Resumen para apurados
- Boca Juniors superó 2-1 a Talleres en La Bombonera este fin de semana para posicionarse como único líder de la tabla anual tras una caída copera.
- Tras empezar perdiendo por un gol de Galarza, el equipo revirtió el marcador con tantos de Merentiel y Flores, sumando el regreso de Rodrigo Battaglia tras una lesión.
- Con 54 unidades en la tabla anual, el club llega fortalecido para visitar el martes a Vasco da Gama e intentar revertir la serie de Copa Sudamericana.
Boca necesitaba una reacción y la encontró después de un comienzo preocupante. El 2-1 sobre Talleres en la Bombonera le permitió recuperarse de la derrota ante Vasco da Gama, subir a la cima de la tabla anual y llegar con otro ánimo a la revancha de la Copa Sudamericana. Pero el triunfo dejó una advertencia: antes de imponer sus condiciones, volvió a mostrar señales de cansancio y ofreció facilidades.
El gol de Matías Galarza, a los 11 minutos, expuso esa pasividad. El volante avanzó sin presión y pudo rematar desde lejos con comodidad. Talleres aprovechó el desconcierto inicial, aunque no consiguió sostener esa ventaja. Seis minutos después, una recuperación en campo rival le permitió a Miguel Merentiel igualar con un derechazo cruzado.
Ese fue el punto de partida de otro partido. Boca tomó el control, empezó a generar situaciones y encontró en Ezequiel Unsain el principal obstáculo para pasar al frente. El arquero respondió ante Leonel Flores y Ayrton Costa, mientras Talleres conservaba una amenaza: sobre el cierre del primer tiempo, Agustín Álvarez Martínez estrelló un remate en el palo.
La actuación de Unsain sostuvo a Talleres cuando Boca empezó a imponer su ritmo. Apenas iniciado el segundo tiempo, el arquero volvió a responder ante un tacazo de Merentiel a la salida de un córner. Sin embargo, poco después, no pudo impedir la definición de Flores que decidió el encuentro.
La diferencia llegó apenas iniciado el complemento y tuvo la firma de Flores. El joven arrancó desde la izquierda, encaró hacia el vértice del área y definió al palo más lejano. Una acción individual que resolvió lo que Boca venía buscando y terminó de inclinar el desarrollo.
Talleres mostró poco después del descanso. Su primera llegada del segundo tiempo apareció a los 68 minutos, con un remate de Mateo Cáceres que salió cerca. Boca, en cambio, había tenido oportunidades con Merentiel y Santiago Ascacíbar para ampliar el marcador. La visita no encontró respuestas suficientes y sigue última en la zona A, con nueve puntos.
El regreso de Rodrigo Battaglia también aportó una nove dad: fue titular por primera vez en el año después de la opera ción y la rehabilitación que lo mantuvieron fuera del equipo.
Para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, la victoria tiene valor deportivo y anímico. Quedó como escolta de Instituto en su grupo y alcanzó los 54 puntos en la anual, dos por encima de In dependiente Rivadavia, con la fe cha por completarse.
Próximo encuentro
Ahora deberá trasladar esa reacción al Maracaná. El martes, desde las 21.30, buscará revertir el 1-0 ante Vasco para alcanzar la final de la Sudamericana. Frente a Talleres recuperó el resultado y la iniciativa; en Brasil necesitará evitar las concesiones que volvieron a complicarlo de entrada.