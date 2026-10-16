Boca venció a Talleres y quedó como único líder de la tabla anual

Boca necesitaba una reacción y la encontró después de un comienzo preocupante. El 2-1 sobre Talleres en la Bombonera le permitió recuperarse de la derrota ante Vasco da Gama, subir a la cima de la tabla anual y llegar con otro ánimo a la revancha de la Copa Sudamericana. Pero el triunfo dejó una advertencia: antes de imponer sus condiciones, volvió a mostrar señales de cansancio y ofreció facilidades.