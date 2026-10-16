EspectáculosFamosos

Fuerte revés para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la ciudad bonaerense de San Nicolás

GUERRA JUDICIAL. El fuerte revés que sufrió el ex de María Fernanda Callejón.
GUERRA JUDICIAL. El fuerte revés que sufrió el ex de María Fernanda Callejón. Foto tomada de primiciasya.com.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia penal de San Nicolás ratificó un fallo a favor de María Fernanda Callejón al desestimar por unanimidad la apelación de su expareja, Ricky Diotto.
  • El tribunal de alzada rechazó el recurso de la defensa de Diotto, dejando firme una resolución previa favorable a la actriz en el marco del conflicto legal que sostienen.
  • La resolución definitiva consolida la situación legal de Callejón y debilita la postura judicial de Diotto de cara al desarrollo del litigio entre ambas partes.
Resumen generado con IA

Un duro revés sufrió Ricardo Diotto en su pelea con María Fernanda Callejón. La Justicia penal ratificó de manera definitiva un pronunciamiento favor de la actriz y desestimó la apelación presentada por la defensa del músico.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la ciudad bonaerense de San Nicolás. La información se conoció de manera exclusiva en el programa "Puro Show" (El Trece).

Qué resolvió la Cámara de Apelaciones de San Nicolás

El tribunal de alzada rechazó formalmente el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Diotto. De esta manera, quedó ratificado el pronunciamiento judicial favorable a Callejón en el marco del litigio que ambos mantienen.

La resolución fue analizada en el programa de espectáculos, donde Matías Vázquez destacó la importancia del fallo para la actriz y el impacto que podría tener en el conflicto judicial con su ex pareja.

El análisis sobre el resultado judicial para Callejón

“Esta guerra judicial con Diotto empieza a tener resultados positivos para Callejón y, por supuesto, lo peor para Diotto, porque la Justicia le ha dado la razón a María Fernanda Callejón”, sostuvo Vázquez durante el programa.

Luego, el conductor remarcó el momento en que se conoció la decisión y señaló que esperaba que la resolución demorara más tiempo. “Esto llega en un momento crucial, uno proyectaba que iba a tardar un poco esta condena, pero finalmente rechazan la apelación de Ricki Diotto”, agregó.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martín Fierro de la Música: a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia en vivo

Martín Fierro de la Música: a qué hora empieza y dónde ver la ceremonia en vivo

Lo más popular
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
2

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros
3

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
4

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
5

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
2

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
5

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Más Noticias
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Comentarios