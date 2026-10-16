Fuerte revés para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia

Resumen para apurados
- La Justicia penal de San Nicolás ratificó un fallo a favor de María Fernanda Callejón al desestimar por unanimidad la apelación de su expareja, Ricky Diotto.
- El tribunal de alzada rechazó el recurso de la defensa de Diotto, dejando firme una resolución previa favorable a la actriz en el marco del conflicto legal que sostienen.
- La resolución definitiva consolida la situación legal de Callejón y debilita la postura judicial de Diotto de cara al desarrollo del litigio entre ambas partes.
Un duro revés sufrió Ricardo Diotto en su pelea con María Fernanda Callejón. La Justicia penal ratificó de manera definitiva un pronunciamiento favor de la actriz y desestimó la apelación presentada por la defensa del músico.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la ciudad bonaerense de San Nicolás. La información se conoció de manera exclusiva en el programa "Puro Show" (El Trece).
Qué resolvió la Cámara de Apelaciones de San Nicolás
El tribunal de alzada rechazó formalmente el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Diotto. De esta manera, quedó ratificado el pronunciamiento judicial favorable a Callejón en el marco del litigio que ambos mantienen.
La resolución fue analizada en el programa de espectáculos, donde Matías Vázquez destacó la importancia del fallo para la actriz y el impacto que podría tener en el conflicto judicial con su ex pareja.
El análisis sobre el resultado judicial para Callejón
“Esta guerra judicial con Diotto empieza a tener resultados positivos para Callejón y, por supuesto, lo peor para Diotto, porque la Justicia le ha dado la razón a María Fernanda Callejón”, sostuvo Vázquez durante el programa.
Luego, el conductor remarcó el momento en que se conoció la decisión y señaló que esperaba que la resolución demorara más tiempo. “Esto llega en un momento crucial, uno proyectaba que iba a tardar un poco esta condena, pero finalmente rechazan la apelación de Ricki Diotto”, agregó.