El Senasa renueva el sistema de trazabilidad citrícola con inteligencia artificial

El nuevo SITC también incorporará un chatbot basado en inteligencia artificial, que funcionará como una mesa de ayuda permanente dentro de la aplicación. La herramienta permitirá realizar consultas en lenguaje corriente, sin necesidad de conocer una forma específica de realizar la búsqueda. El asistente podrá interpretar la consulta, considerar la instancia del trámite en la que se encuentra el usuario y orientar sobre los pasos necesarios para continuar la gestión. Esta funcionalidad busca facilitar el acceso a la información y brindar acompañamiento durante el uso del sistema.