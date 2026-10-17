El Senasa renueva el sistema de trazabilidad citrícola con inteligencia artificial

En el marco de la permanente agilización y simplificación de sus prestaciones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pondrá en funcionamiento, a partir de la campaña citrícola 2026-2027, una nueva versión de su Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola (SITC).
La actualización incorpora una nueva plataforma tecnológica, desarrollada durante casi dos años de trabajo, que toma como base la experiencia acumulada durante más de 20 años de funcionamiento del sistema y suma nuevas posibilidades para facilitar y agilizar la gestión de los usuarios. La nueva arquitectura tecnológica permitirá incorporar herramientas digitales, mejorar la interoperabilidad y acompañar de manera más eficiente las distintas etapas de la campaña.
Entre las principales novedades se encuentra la posibilidad de que los productores realicen la autogestión de los datos correspondientes a sus fincas y a sus unidades productivas desde la propia plataforma. La implementación y la incorporación de nuevas herramientas serán progresivas: los distintos módulos se habilitarán de manera escalonada, de modo de acompañar el desarrollo de la campaña y a los usuarios en cada etapa.
El nuevo SITC también incorporará un chatbot basado en inteligencia artificial, que funcionará como una mesa de ayuda permanente dentro de la aplicación. La herramienta permitirá realizar consultas en lenguaje corriente, sin necesidad de conocer una forma específica de realizar la búsqueda. El asistente podrá interpretar la consulta, considerar la instancia del trámite en la que se encuentra el usuario y orientar sobre los pasos necesarios para continuar la gestión. Esta funcionalidad busca facilitar el acceso a la información y brindar acompañamiento durante el uso del sistema.
La renovación tecnológica se realiza sobre el circuito de certificación establecido por el Programa. Los procedimientos, los pasos, las constancias y los controles que actualmente conocen los usuarios se mantienen en la nueva plataforma. De esta manera, la actualización permite incorporar nuevas herramientas y capacidades tecnológicas sin modificar la operatoria establecida para la certificación.
Primer paso
La puesta en funcionamiento del nuevo SITC acompañará el desarrollo de la campaña citrícola 2026-2027. La primera etapa estará orientada a la autogestión de los datos de fincas y de unidades productivas. A partir del 19 de octubre estará disponible la inscripción de establecimientos citrícolas, y la fecha límite es el 13 de noviembre de este año.
En tal sentido, se recomienda a los usuarios ingresar al sistema para familiarizarse con el nuevo entorno. Ante cualquier duda o inconveniente con el sistema, los usuarios podrán solicitar asistencia en el correo cnc@senasa.gob.ar.