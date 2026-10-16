Trump echó a su nueva vocera tras cinco días en el cargo y en medio de las críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó el viernes a Katie Zacharia, su flamante secretaria de prensa de la Casa Blanca, apenas cinco días después de que asumiera el cargo. La decisión se produjo tras las críticas que recibió por su primera conferencia de prensa y luego de que el mandatario afirmara que debería reconsiderar su continuidad. Sin embargo, el despido fue informado por The New York Times, que citó a tres personas al tanto de la situación, y todavía no había sido confirmado oficialmente.