Trump echó a su nueva vocera tras cinco días en el cargo y en medio de las críticas

Resumen para apurados
- Donald Trump echó este viernes a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca a cinco días de asumir, tras recibir fuertes críticas por su debut ante los medios.
- Zacharia enfrentó cuestionamientos por una breve conferencia de 15 minutos, dudas sobre su matrícula de abogada y polémicos comentarios sobre las condiciones de vida en China.
- El despido récord reabre la vacante de vocero presidencial y expone la extrema volatilidad y exigencia mediática que impone Trump a su equipo de comunicación en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó el viernes a Katie Zacharia, su flamante secretaria de prensa de la Casa Blanca, apenas cinco días después de que asumiera el cargo. La decisión se produjo tras las críticas que recibió por su primera conferencia de prensa y luego de que el mandatario afirmara que debería reconsiderar su continuidad. Sin embargo, el despido fue informado por The New York Times, que citó a tres personas al tanto de la situación, y todavía no había sido confirmado oficialmente.
Zacharia, de 41 años, quedó en el centro de la polémica desde su debut ante los periodistas el martes. El jueves defendió sus antecedentes jurídicos y explicó por qué la conferencia había durado menos de 15 minutos, con respuestas a preguntas de solo tres periodistas.
En una entrevista con el medio conservador Human Events, sostuvo que no había tenido tiempo suficiente para prepararse y que la brevedad de la presentación había sido planificada, ya que Trump respondería las preguntas de la prensa más tarde esa misma mañana.
El viernes, antes de partir hacia Georgia, el presidente contó que había hablado con Zacharia y que tenía previsto conversar nuevamente con ella para analizar su continuidad.
“Katie está empezando con el pie izquierdo, las noticias han sido tan desagradables con ella. Le dije: ‘Honestamente, si yo fuera vos, lo reconsideraría’. Tal vez no es para ella”, afirmó Trump.
El mandatario también consideró que la prensa había sido demasiado dura con la funcionaria. “No hay ninguna razón por la que tengas que pasar por esto”, aseguró que le había dicho.
Una primera conferencia de prensa accidentada
Zacharia explicó que había recibido los materiales iniciales para preparar la conferencia el lunes por la noche y que los terminó el martes a las 8, menos de dos horas antes de presentarse ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Según contó, se había despertado a las 3 de la madrugada para prepararse.
“Nunca había recibido una sesión informativa completa antes de salir, así que salí e hice la sesión informativa”, relató.
La vocera sostuvo que había querido dejarle espacio al presidente para responder las preguntas de los periodistas, una actividad que, según señaló, Trump disfruta especialmente cuando se dirige al Marine One, la aeronave que lo transporta.
“Mi objetivo era, sin duda, mantenerla breve, teniendo en cuenta que él es su mejor portavoz y que le encanta, y sigue encantándole, conversar informalmente con los periodistas cuando se dirige al Marine One”, explicó. “Por eso quería darle el espacio que merece y no entrometerme en su tiempo”, agregó.
Más tarde, en una conversación con Sean Hannity, comentarista de Fox News, reconoció que probablemente debería haberse apartado en lugar de responder preguntas sin contar con suficiente preparación.
“Podría haber hecho una breve presentación y haber dicho: ‘Solo estoy aquí para presentarme y quiero interactuar con los periodistas’”, admitió.
Las críticas por su examen de abogacía
Otro de los cuestionamientos que enfrentó Zacharia estuvo relacionado con su presentación como abogada, pese a no haber aprobado el examen de matrícula profesional, conocido como bar, en California.
La funcionaria explicó que se había preparado para rendirlo cuando acababa de casarse y organizaba su mudanza a China para reunirse con su marido, que trabajaba en el sector del capital privado en Pekín.
“Obviamente, estaba muy distraída, abrumada y emocionada por finalmente casarme con alguien de quien había estado separada por la distancia durante al menos un año”, dijo.
Zacharia consideró que el resultado del examen había sido “relativamente irrelevante”, porque no necesitaría estar habilitada para ejercer la abogacía mientras viviera en China.
Ante las críticas por el uso del título de abogada, afirmó que consultó a varios expertos legales para asegurarse de que fuera correcto presentarse de esa manera al ofrecer análisis jurídicos, dado que estudió Derecho en la Universidad Pepperdine.
“Es lamentable que la gente presente esto como una especie de conspiración o quiera encasillarme. La verdad es que fui muy cuidadosa con la forma en que manejé la situación y nunca me presenté como alguien habilitado para ejercer la abogacía”, sostuvo.
También aseguró que no se pronunciará sobre cuestiones jurídicas en el marco de sus funciones en la Casa Blanca.
La polémica por sus declaraciones sobre China
Las críticas a Zacharia también llegaron desde China, después de que minimizara el potencial del gigante asiático en una entrevista con el influencer de derecha Jack Posobiec, en un podcast.
La vocera recordó que en 2016 existía la percepción de que China terminaría superando a Estados Unidos como potencia mundial. En ese contexto, cuestionó los pronósticos políticos de aquella época y la capacidad del país asiático.
“Nos decían a todos que Hillary (Clinton) iba a ganar. Que los años dorados o los días de gloria de Estados Unidos se habían acabado”, afirmó.
Luego agregó: “Recuerdo esto muy claramente, acababa de llegar de China y pensaba: ¿Cómo va a ser China el próximo país en el horizonte? Si ni siquiera tienen baños adecuados”.
La respuesta de Pekín llegó a través de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien la invitó a visitar el país con mayor frecuencia.
“La invitamos a venir a China con más frecuencia, cuando tenga la oportunidad”, dijo con una ligera sonrisa durante una conferencia de prensa habitual.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de contactos entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Durante su última visita a China, el mandatario estadounidense aseguró haber construido una relación de “gran amistad” con su par.
En una cumbre celebrada en Washington en septiembre, ambos líderes discutieron sobre inteligencia artificial, comercio y el estancamiento de la guerra de Irán, entre otros asuntos. Además, confirmaron que se reunirían por tercera y cuarta vez durante este año.
Cómo consiguió el puesto en la Casa Blanca
Zacharia también contó cómo llegó a convertirse en secretaria de prensa. El puesto había quedado vacante después de que Karoline Leavitt anunciara que dejaría el gobierno para dedicar más tiempo a su familia.
Antes de asumir, Zacharia trabajaba como asesora de comunicación de la empresa que administra Truth Social, la red social de Trump. Según explicó, seguía de cerca las publicaciones del presidente para identificar los temas que más le interesaban y luego participaba en programas de televisión para hablar sobre ellos.
La funcionaria aseguró que no quería dar la impresión de que estaba haciendo gestiones para conseguir el cargo.
“Mi filosofía es que aparezco lo suficiente en televisión como para que, si él me ve y le caigo bien, me convoque para el puesto. No creo que hacer gestiones para conseguir ese cargo hubiera dado resultado, y quería ganármelo. Quería demostrar lo que podía hacer”, afirmó.
El 7 de octubre recibió una llamada telefónica de Trump en la que le ofreció el puesto. Al día siguiente, viajó desde su casa en California hasta Washington. El viernes se reunió con el presidente para hablar sobre el cargo y ese mismo día aceptó formalmente la función que, según el reporte sobre su salida, dejaría apenas cinco días después.