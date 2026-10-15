Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump, y por qué su designación generó polémica
La funcionaria debutó en la sala de prensa de la Casa Blanca con una conferencia de menos de 15 minutos y solo tres preguntas. Su trayectoria profesional quedó bajo la lupa tras las dudas sobre si cuenta con licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Katie Zacharia, nueva portavoz de Donald Trump, generó polémica esta semana en la Casa Blanca tras un cuestionado debut y dudas sobre la validez de su título de abogada.
- Su primera rueda de prensa duró apenas 15 minutos y respondió pocas preguntas. Además, no constan registros de que haya aprobado el examen para ejercer el derecho en EE.UU.
- Una ONG solicitó al Colegio de Abogados de California que investigue si cometió un delito por engaño, lo que podría aumentar la presión política sobre la administración Trump.
Katie Zacharia lleva apenas unos días como portavoz de la Casa Blanca, pero su llegada al cargo ya desató una controversia en Estados Unidos. Su primera conferencia de prensa, que duró menos de 15 minutos y en la que respondió solo tres preguntas de periodistas de medios afines a Donald Trump, estuvo marcada por vacilaciones, silencios y algunos lapsus.
Sin embargo, las críticas no se limitaron a su desempeño frente a los periodistas. También surgieron cuestionamientos sobre su currículum y, en particular, sobre sus credenciales como abogada.
Zacharia, de 41 años, trabajó como consultora para la cadena Fox News, donde fue presentada como abogada al menos 18 veces desde marzo de 2025, según un análisis del medio Popular Information. No obstante, hasta el momento no hay indicios de que haya aprobado el examen del colegio de abogados estadounidense después de graduarse en Derecho en la Universidad de Pepperdine, en California.
La propia funcionaria defendió su trayectoria el martes, minutos después de su debut ante la prensa. Cuando un periodista le preguntó a Trump en qué estado había obtenido Zacharia su licencia para ejercer la abogacía, el presidente se volvió hacia ella para que respondiera.
“Cuando me mudé a China”, contestó la portavoz.
Según la información biográfica publicada en su perfil de LinkedIn, Zacharia trabajó durante casi dos años en un bufete de abogados de Pekín, entre 2011 y 2013.
Piden investigar sus credenciales profesionales
Consultada por la agencia AFP, Zacharia también aseguró en un comunicado que había ejercido “el derecho internacional de los contratos con todas las cualificaciones pertinentes”. Sin embargo, no se pronunció sobre las acusaciones de haberse presentado como abogada sin contar con la habilitación necesaria.
La controversia llegó al Colegio de Abogados del Estado de California. El miércoles, la asociación de ética política Campaign for Accountability solicitó que ese organismo investigue si la portavoz se atribuyó credenciales profesionales que no posee.
“En California, autodenominarse abogado sin licencia no es simple fanfarronería; es un delito”, sostuvo la organización en un comunicado.
“El Colegio de Abogados del Estado debería investigar si Zacharia ha engañado al público sobre sus cualificaciones y, de ser así, hacerla rendir cuentas”, agregó.
Desde la Casa Blanca, el director de comunicación, Steven Cheung, respondió con dureza a la iniciativa. En las redes sociales, calificó a Campaign for Accountability como una “organización de extrema izquierda dirigida por imbéciles rabiosos” y afirmó que “nadie se toma en serio” a la entidad.
Así, el nombramiento de Zacharia quedó bajo escrutinio tanto por su primera aparición ante la prensa como por las dudas sobre su formación y habilitación profesional. La eventual investigación deberá determinar si existen motivos para cuestionar las credenciales que la funcionaria presentó a lo largo de su trayectoria.