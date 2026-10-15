Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump, y por qué su designación generó polémica

Zacharia, de 41 años, trabajó como consultora para la cadena Fox News, donde fue presentada como abogada al menos 18 veces desde marzo de 2025, según un análisis del medio Popular Information. No obstante, hasta el momento no hay indicios de que haya aprobado el examen del colegio de abogados estadounidense después de graduarse en Derecho en la Universidad de Pepperdine, en California.