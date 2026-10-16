Midland, la revelación que sabe esperar: dónde puede lastimarlo San Martín y qué peligros debe evitar

Midland llega a La Ciudadela con la calma que a San Martín le falta. En su primera temporada en la categoría, después de ganar el Apertura y el Clausura de la Primera B en 2025, el “Funebrero” se convirtió en una de las revelaciones del torneo. El equipo de Joaquín Iturrería marcha quinto en la zona B con 51 puntos, producto de 14 victorias, nueve empates y 10 derrotas, y está a un paso de asegurar su lugar en el Reducido. Viene de golear 4-0 a Atlético de Rafaela y todavía sueña con alcanzar a Gimnasia de Jujuy, cuarto con 55. Su calendario tampoco le permite relajarse: después de visitar Tucumán, recibirá a Gimnasia y Tiro y cerrará en Villa Crespo ante Atlanta.