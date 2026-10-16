Pepe Cibrián llega a la provincia con Drácula 2: “Me importa mucho más ir a Tucumán que estrenar en Madrid”

En una entrevista con Conexión Play, de LGPlay, el dramaturgo explicó que la historia transcurre 30 años después de los acontecimientos de la primera obra y aseguró que no es necesario haber visto el espectáculo original para comprender esta nueva propuesta. También reivindicó la importancia de llevar producciones de gran despliegue a las provincias y cuestionó la centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.