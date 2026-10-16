Leonardo Cositorto fue internado por una necrosis genital: qué se sabe sobre su estado de salud

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y protagonista de una de las causas por estafas más resonantes de los últimos años, atraviesa un delicado momento de salud. El empresario fue trasladado desde una unidad penitenciaria al Hospital José Ramón Vidal, en Corrientes, donde permanece internado bajo custodia y tiene prevista una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital.