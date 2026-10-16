Leonardo Cositorto fue internado por una necrosis genital: qué se sabe sobre su estado de salud
El empresario, condenado a 11 años de prisión en Salta por asociación ilícita y estafas reiteradas, fue trasladado desde la cárcel a un hospital de Corrientes. Debe ser sometido a una cirugía por una necrosis en la zona genital, un cuadro que requiere atención médica urgente.
Resumen para apurados
- Leonardo Cositorto fue internado este miércoles en un hospital de Corrientes para ser operado de urgencia por una necrosis en la zona genital mientras cumple condena por estafas.
- El líder de Generación Zoe purga condenas por estafas. La Justicia correntina había rechazado previamente otorgarle prisión domiciliaria al desestimar sus problemas de salud.
- La evolución médica tras la intervención quirúrgica definirá si la defensa reitera los pedidos para modificar sus condiciones carcelarias y acceder a la prisión domiciliaria.
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y protagonista de una de las causas por estafas más resonantes de los últimos años, atraviesa un delicado momento de salud. El empresario fue trasladado desde una unidad penitenciaria al Hospital José Ramón Vidal, en Corrientes, donde permanece internado bajo custodia y tiene prevista una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital.
El traslado se concretó durante la mañana del miércoles 14 de octubre. Según la información difundida sobre el caso, Cositorto quedó alojado en el sector Quirúrgica 1 del establecimiento sanitario y deberá permanecer internado durante varios días para su recuperación.
La operación prevista contempla un procedimiento de desbridamiento, que consiste en retirar el tejido muerto y limpiar la zona afectada para evitar que el daño avance. La intervención podría prolongarse durante más de cuatro horas, de acuerdo con las evaluaciones médicas mencionadas en los reportes.
Qué se sabe sobre la enfermedad de Leonardo Cositorto
La afección por la que Cositorto permanece internado fue vinculada con un cuadro similar a la gangrena de Fournier, una infección poco frecuente que afecta los tejidos blandos de la región genital y perineal.
Se trata de una condición que puede evolucionar rápidamente y provocar la destrucción de tejidos. Por ese motivo, cuando existe sospecha de esta infección, la atención médica urgente resulta fundamental.
El tratamiento puede requerir una intervención quirúrgica para retirar el tejido afectado, además de antibióticos y otras medidas médicas según la gravedad del cuadro.
Sin embargo, es importante aclarar que, hasta el momento de los reportes difundidos, no había una confirmación oficial del diagnóstico específico de Cositorto. Por lo tanto, no corresponde afirmar que padece gangrena de Fournier sin una comunicación médica que lo respalde.
Los antecedentes de salud y el pedido de prisión domiciliaria
La situación médica actual vuelve a poner en escena los planteos que la defensa de Cositorto realizó anteriormente para modificar sus condiciones de detención.
En octubre de 2025, sus abogados solicitaron que pudiera cumplir la prisión domiciliaria en la vivienda de su pareja. El pedido se fundamentó en problemas de salud, un cuadro de desnutrición y presuntas dificultades para acceder a un tratamiento adecuado dentro de la cárcel.
No obstante, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la solicitud. Entre sus argumentos, consideró que no se había demostrado que la permanencia en prisión impidiera recibir la atención médica necesaria y señaló que el propio detenido se había negado a recibir tratamiento, según los antecedentes de esa resolución.
La internación actual constituye un nuevo episodio en la situación del empresario, aunque cualquier decisión sobre sus condiciones de detención dependerá de las evaluaciones médicas y de las resoluciones judiciales correspondientes.
Quién es Leonardo Cositorto y cómo surgió Generación Zoe
Cositorto alcanzó notoriedad nacional como fundador de Generación Zoe, una organización que ofrecía cursos de coaching, formación empresarial y supuestas oportunidades de inversión con atractivos rendimientos.
El esquema promocionaba productos como Zoe Cash y presentaba distintas actividades como fuentes de ingresos, entre ellas operaciones financieras y proyectos vinculados con otros negocios. A los potenciales inversores se les ofrecían ganancias mensuales elevadas, que, según la acusación en la causa salteña, podían ubicarse entre el 7,5% y el 10%.
Las denuncias comenzaron a multiplicarse a partir de 2021. Numerosas personas aseguraron haber entregado sus ahorros atraídas por las promesas de rentabilidad y luego encontraron dificultades para recuperar el dinero.
En febrero de 2022, Cositorto pasó a ser considerado prófugo y fue detenido por Interpol en República Dominicana en abril de ese año. Desde entonces, su situación quedó vinculada a distintos procesos judiciales en la Argentina.
La condena de 11 años en Salta por 118 hechos
En Salta, la investigación contra Generación Zoe avanzó a partir de las denuncias de damnificados que aseguraron haber sido captados mediante reuniones, eventos, redes sociales y grupos de WhatsApp.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) investigó el funcionamiento de la organización y su sede en la calle Pellegrini 782, en la capital provincial. Durante el proceso, las víctimas describieron cómo habían sido atraídas por las propuestas de formación y las promesas de obtener importantes ganancias.
En mayo de 2022, Cositorto fue trasladado a Salta para ser imputado en el marco de la causa. La investigación también alcanzó a integrantes de la estructura local, entre ellos Ricardo Gabriel Vilardel y Jorge Federico Vilardel.
En julio de 2025, el tribunal integrado por Martín Pérez, Leonardo Feans y Javier Araníbar condenó a Cositorto a 11 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas. La causa comprendió 118 hechos y, de acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, el perjuicio económico denunciado ascendía a $776.834.153.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio había solicitado una pena de 14 años de prisión. Finalmente, Ricardo Gabriel Vilardel recibió siete años de cárcel y Jorge Federico Vilardel fue condenado a cinco años.
La sentencia salteña se sumó a los demás procesos judiciales que afrontó el fundador de Generación Zoe en el país.
La otra condena por estafas en Corrientes
La situación judicial de Cositorto también está marcada por la causa tramitada en la provincia de Corrientes. En Goya, fue condenado a 12 años de prisión al ser considerado el principal responsable de una organización dedicada a cometer estafas mediante el esquema de Generación Zoe.
La condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, según los antecedentes informados sobre el expediente.
De esta manera, el empresario quedó alcanzado por sentencias dictadas en dos jurisdicciones diferentes, en procesos que investigaron el funcionamiento de la organización y el perjuicio ocasionado a sus inversores.