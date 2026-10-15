Schoenstatt convoca a una peregrinación en Tucumán con la mirada puesta en la visita del Papa
La caminata se realizará este sábado 17 de octubre, desde la parroquia San José hasta el Santuario de Schoenstatt. La jornada incluirá el rezo del Rosario y una misa presidida por el arzobispo Carlos Sánchez.
Resumen para apurados
- La Familia de Schoenstatt peregrinará este sábado en Tucumán hacia su Santuario para celebrar su aniversario y rezar por la esperada visita del Papa a la Argentina.
- La marcha de 5,5 km partirá desde la parroquia San José con rezos y cantos, cerrando con una misa del arzobispo Carlos Sánchez por los 110 años del movimiento fundado en 1914.
- El evento buscará unir a la comunidad católica tucumana y bendecirá rosarios para los voluntarios que servirán durante la futura llegada del Sumo Pontífice al país.
La fe volverá a ponerse en camino este sábado en Tucumán con la tercera peregrinación consecutiva de la Familia de Schoenstatt al Santuario. La convocatoria, prevista para el 17 de octubre, será una jornada de oración y acción de gracias por un nuevo aniversario de la fundación del movimiento, que nació el 18 de octubre de 1914.
La caminata comenzará a las 16 en la parroquia San José, ubicada en Camino del Perú 1351, y recorrerá aproximadamente 5,5 kilómetros hasta el Santuario de Schoenstatt. Allí, a las 18.30, se celebrará la Santa Misa, presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, y concelebrada por los sacerdotes del movimiento Pedro Miraballes, Agustín Ozcoidi, Paul Chidi y Martín Aversano.
Además de agradecer por la historia del movimiento, los peregrinos rezarán por la pronta recuperación del papa León XIV y por su visita a la Argentina, que le dará un significado especial a la convocatoria de este año.
Una invitación abierta a toda la comunidad
La peregrinación está destinada no solo a los integrantes de Schoenstatt, sino también a parroquias, capillas, movimientos eclesiales, familias, jóvenes y todos los fieles que quieran compartir una experiencia comunitaria de oración y encuentro con la Virgen María.
Durante el recorrido habrá rezos del Santo Rosario, cantos y momentos de reflexión. La organización espera la participación de personas provenientes de distintas comunidades, en una manifestación de devoción mariana que reúne a varias generaciones.
Como gesto de acompañamiento espiritual ante la próxima visita del Pontífice, la Familia de Schoenstatt ofrecerá durante la celebración rosarios preparados especialmente para los voluntarios que prestarán servicio en las actividades pastorales de León XIV en el país.
Desde la organización expresaron la emoción con la que se vive esta preparación e insistieron en que la iniciativa busca reunir a toda la comunidad tucumana alrededor de una misma intención de fe. La invitación incluye a niños, familias, comunidades parroquiales y representantes de los distintos movimientos de la Iglesia.
El significado espiritual del Santuario
La propuesta encuentra su inspiración en el legado del padre José Kentenich, fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, quien concibió el Santuario como un lugar de peregrinación y de gracia, desde donde la Virgen María acompaña e impulsa la transformación interior de las personas y su compromiso con la comunidad.
La espiritualidad de Schoenstatt reconoce tres gracias especiales vinculadas al Santuario: el cobijamiento espiritual, la transformación personal y el envío apostólico. Estas representan la experiencia de sentirse acogidos por María, renovar la propia vida y asumir una misión de servicio hacia los demás. Según explican desde la organización, quienes visitan el Santuario pueden experimentar estas gracias.
La jornada concluirá con la celebración eucarística, en la que los peregrinos pondrán en manos de la Virgen sus intenciones personales, las necesidades de la comunidad y la próxima visita del sucesor de Pedro a la Argentina.