Schoenstatt convoca a una peregrinación en Tucumán con la mirada puesta en la visita del Papa

La fe volverá a ponerse en camino este sábado en Tucumán con la tercera peregrinación consecutiva de la Familia de Schoenstatt al Santuario. La convocatoria, prevista para el 17 de octubre, será una jornada de oración y acción de gracias por un nuevo aniversario de la fundación del movimiento, que nació el 18 de octubre de 1914.