Wenceslao Posse, una figura novelesca que hizo historia

Industria azucarera

Para esto, el autor puso en contexto la vida de Wenceslao dedicando capítulos a la historia de la industria azucarera tucumana y a los hechos que fueron configurando la tumultuosa articulación del país. En esas aguas se movió el protagonista, alternando períodos en los que vivió lejos de la provincia con otros de absoluta vigencia en Tucumán. Momentos de luces y de sombras; de aciertos y de errores; de guerra y de paz en lo público y en lo íntimo. Wenceslao fue un arquetipo tucumano de su tiempo, cuando los protagonistas de la economía, de la política, de la cultura y de la sociedad eran los mismos. Una clase dirigencial que dejó su impronta en años en lo que, al decir de Carlos Páez de la Torre (h), “el poder se tenía con todo”. ¿Cómo persiguió Wenceslao el poder y por qué se embarcó en esa misión? José María Posse lo plantea y encuentra algunas respuestas.