Ruta 307: levantaron el corte entre Tafí del Valle y Amaicha, pero recomiendan circular con precaución

Resumen para apurados
- Vialidad de Tucumán rehabilitó este jueves el tránsito en la ruta 307, entre Tafí y Amaicha del Valle, tras constatar que ya no hay hielo en la calzada.
- El corte preventivo se dispuso a la mañana entre los km 62 y 115 por nevadas y congelamiento. Aunque el hielo cedió, la ruta permanece húmeda y con baja adherencia.
- Las autoridades instan a circular con precaución y consultar reportes viales, ante la posibilidad de que el frío en las zonas altas reactive las restricciones de tránsito.
La circulación por la ruta provincial 307, entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, volvió a habilitarse este jueves luego del corte preventivo dispuesto durante las primeras horas de la mañana por la presencia de hielo sobre la calzada.
La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán tomó la decisión tras una nueva inspección técnica. Las cuadrillas de monitoreo constataron que ya no hay formación de hielo en el tramo, aunque la superficie continúa húmeda y se registró una caída mínima de nieve.
La interrupción había comprendido el sector entre el kilómetro 62, en Tafí del Valle, y el kilómetro 115, en Amaicha del Valle.
Qué tener en cuenta antes de salir a la ruta
Aunque el tránsito está habilitado, las condiciones de la calzada requieren precaución, especialmente en sectores de altura donde las temperaturas pueden favorecer la formación de hielo.
Quienes tengan previsto viajar por la ruta 307 deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Reducir la velocidad: circular a un ritmo prudente y adecuado a las condiciones del camino.
- Aumentar la distancia de seguridad: mantener más espacio con el vehículo que circula adelante para evitar maniobras bruscas.
- Evitar frenadas y movimientos repentinos: acelerar, frenar y doblar de manera progresiva, sobre todo en curvas y sectores de sombra.
- Prestar atención a la humedad: aunque no haya hielo visible, la calzada mojada puede reducir la adherencia de los neumáticos.
- Consultar el estado de la ruta antes de viajar: las condiciones climáticas pueden cambiar y obligar a implementar nuevas restricciones.
La habilitación se dispuso luego de comprobar que ya no había hielo sobre la calzada, pero esto no significa que hayan desaparecido todos los riesgos asociados a las condiciones climáticas. Por eso, antes de emprender el viaje hacia los Valles, se recomienda verificar las novedades oficiales de Vialidad y circular con especial cuidado.