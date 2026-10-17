Azul marino para transmitir autoridad, beige para generar cercanía: la colorimetría como estrategia

La colorimetría clásica se enfoca en lo que le queda bien al cuerpo. La psicología de la vestimenta utiliza el color como una herramienta de autorregulación emocional y comunicación. Es posible "engañar" al entorno y a uno mismo: soy consciente de que estoy triste, pero para intentar ponerme mejor y que nadie lo note uso colores, por lo general, brillantes en vez de oscuros o neutros asociados a sentimientos negativos. Esa es una de las maneras de usar la colorimetría a favor.