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Azul marino para transmitir autoridad, beige para generar cercanía: la colorimetría como estrategia

La elección cromática funciona como un mensaje no verbal implícito. Si se necesita transmitir estructura en una reunión, se recurre a tonos oscuros o fríos; si se busca empatía, los colores indicados son cálidos o suaves.

Azul marino para transmitir autoridad, beige para generar cercanía: la colorimetría como estrategia
Por Redacción Sociedad Hace 51 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas aplican la colorimetría para proyectar autoridad o cercanía y regular emociones hoy en día, usando el vestuario como una herramienta de comunicación estratégica.
  • Lejos de ser solo estética, la técnica creció con el auge del armario cápsula y el 'dopamine dressing', que busca alterar la química cerebral y el ánimo con tonos vivos.
  • La disciplina ya se integra en carreras de diseño, psicología y arquitectura, proyectándose como un pilar para el bienestar, las compras sostenibles y la marca personal.
Resumen generado con IA

La colorimetría clásica se enfoca en lo que le queda bien al cuerpo. La psicología de la vestimenta utiliza el color como una herramienta de autorregulación emocional y comunicación. Es posible "engañar" al entorno y a uno mismo: soy consciente de que estoy triste, pero para intentar ponerme mejor y que nadie lo note uso colores, por lo general, brillantes en vez de oscuros o neutros asociados a sentimientos negativos. Esa es una de las maneras de usar la colorimetría a favor.

A partir del análisis de las tonalidades que armonizan con las características de cada persona, la colorimetría permite reconocer qué colores pueden acompañar la imagen que queremos proyectar y cuáles nos hacen sentir más cómodos y representados. El efecto en la conducta por llevar un color vivo cambia sutilmente cómo una persona camina, se mantiene erguido y se relaciona con los demás, lo que a su vez retroalimenta una sensación de mayor energía.

En beneficio

El vestuario se convierte en una herramienta estratégica de comunicación. Lejos de ser algo puramente estético o superficial, la elección cromática funciona como un mensaje no verbal implícito: si se necesita transmitir autoridad, estructura o distancia profesional en una reunión, se recurre a tonos oscuros o fríos (azul marino, gris marengo, negro). Si se busca cercanía, apertura y empatía en una negociación o sesión de trabajo, los colores indicados son cálidos o suaves (beige, tonos pastel, tierra). Elegir un color no solo responde a "lo que te queda bien", sino a qué objetivo buscas cumplir en esa interacción.

En crecimiento

Como asesoramiento de imagen, la colorimetría tiene cada vez más demanda por varios factores del mercado moderno. Con la tendencia hacia armarios cápsula y compras más sostenibles, las personas buscan invertir en prendas que realmente usen. Conocer la paleta de colores que favorece a cada individuo, evita compras impulsivas de ropa que termina arrinconada en el placard. En la era de las redes sociales y la marca personal, profesionales de todos los sectores buscan que su imagen externa refleje de forma coherente su capacidad y personalidad sin parecer disfrazados.

El análisis de colorimetría ha dejado de ser exclusivo de celebridades o modelos; hoy en día se ha democratizado mediante herramientas de diagnóstico rápidas, aplicaciones y consultas tanto presenciales como virtuales. El fenómeno del “Dopamine Dressing”, en ese sentido, trasciende lo estético, y también se instala como terapia. El término acuñado en la psicología de la moda para describir el acto consciente de vestir prendas con colores intensos o texturas específicas con el fin explícito de elevar el ánimo y liberar dopamina a través de la experiencia estética ayuda a combatir estados de ánimos negativos.

¿Cómo funciona la psicología del color?

No se trata solo de significados simbólicos. “El rojo es pasión" o "el azul es tranquilidad", sino de cómo el cerebro procesa la luz y la estimulación visual. Ciertos colores generan cambios medibles en el cuerpo. Por ejemplo, la luz con longitudes de onda cortas (azules/fríos) suprime la producción de melatonina y aumenta la alerta, mientras que tonos cálidos e intensos pueden elevar ligeramente el ritmo cardíaco. Pero hay que tener en cuenta una asociación: gran parte del impacto del color depende del aprendizaje social y del contexto. Un color puede transmitir lujo en una cultura y luto en otra.

En las universidades se estudia colorimetría, pero no como una carrera independiente. Se estudia como una subdisciplina o módulo dentro de carreras y programas académicos formales integrando materias como Psicología de la Percepción, Psicología Cognitiva o Sistemas Sensoriales. También se la puede encontrar en la currícula de Diseño y Comunicación en teoría de la imagen y comportamiento del consumidor. Y en la arquitectura además para optimizar la iluminación y el bienestar en entornos laborales y hospitalarios.

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