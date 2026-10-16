¿Querés hacer cine? Un seminario en Tucumán enseñará a producir proyectos audiovisuales
La capacitación estará a cargo del director y productor Martín Falci. Serán tres encuentros presenciales en noviembre, con contenidos que van desde el desarrollo de una idea hasta la presentación y el presupuesto.
Resumen para apurados
- El director Martín Falci dictará en noviembre un seminario en Tucumán para enseñar a producir proyectos de cine independiente desde su etapa inicial.
- La capacitación de 12 horas presenciales abarcará diseño, presupuestos y armado de proyectos, con el apoyo de la Escuela de Cine de la UNT.
- La iniciativa apunta a impulsar la producción cinematográfica regional y brindar herramientas clave ante los desafíos de filmar en las provincias.
¿Cómo se convierte una idea en una película? Para responder esa pregunta, el director y productor Martín Falci dictará la segunda edición del Seminario de Producción Apta para Todo Público, una capacitación que abordará las distintas etapas de un proyecto audiovisual, desde su desarrollo hasta su presentación.
La propuesta tendrá 12 horas de formación distribuidas en tres encuentros presenciales: el lunes 9 y los sábados 14 y 21 de noviembre, de 15 a 19. Las clases se realizarán en La Vecindad Estudio, ubicado en Las Piedras 1697, y están destinadas a personas con o sin experiencia.
Del proyecto a la pantalla
El programa incluye diseño de producción, presupuestos, organización de equipos, elaboración de carpetas y presentación de proyectos o pitch. También abordará los desafíos de producir cine independiente desde las provincias y repasará la historia del cine tucumano.
Falci es licenciado en Cinematografía por la UNT y trabajó como director y productor en películas como La hermandad y Tierra Citrus. Además, participó en iniciativas vinculadas con el desarrollo de la industria audiovisual en Tucumán.
El seminario cuenta con el apoyo de Tucumán Audiovisual y de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado o diploma.
El costo general es de $120.000 en un pago o dos cuotas de $65.000. Para estudiantes, el valor es de $100.000 en un pago o dos cuotas de $55.000. La inscripción se reserva con un pago y los cupos son limitados. Para consultas, se puede escribir a martinfalci@gmail.com o comunicarse al 381 582-6255.