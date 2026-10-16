¿Querés hacer cine? Un seminario en Tucumán enseñará a producir proyectos audiovisuales

El costo general es de $120.000 en un pago o dos cuotas de $65.000. Para estudiantes, el valor es de $100.000 en un pago o dos cuotas de $55.000. La inscripción se reserva con un pago y los cupos son limitados. Para consultas, se puede escribir a martinfalci@gmail.com o comunicarse al 381 582-6255.