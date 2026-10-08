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“Cars” vuelve a la pantalla grande: todos los estrenos y horarios en Tucumán

Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar renovaron su programación del 8 al 14 de octubre. La semana trae terror, acción, cine argentino y varias funciones trasnoche.

CARTELERA. Los cines de Tucumán renovaron su programación del 8 al 14 de octubre con estrenos, regresos y funciones trasnoche.
CARTELERA. Los cines de Tucumán renovaron su programación del 8 al 14 de octubre con estrenos, regresos y funciones trasnoche. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los cines de Tucumán renovaron su cartelera del 8 al 14 de octubre con el reestreno de Cars por sus 20 años y novedades de terror, acción y cine nacional.
  • Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar incorporaron títulos como Madre Siniestra y La casa, sumando funciones trasnoche a filmes ya en cartelera.
  • La variada oferta busca revitalizar la asistencia a las salas locales convocando tanto al público nostálgico como a los amantes del cine comercial e independiente.
Resumen generado con IA

Si el plan es cortar la semana con una salida al cine, hay varias novedades para elegir. Desde este jueves 8 de octubre, la cartelera de cine en Tucumán suma nuevos títulos en Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar, con opciones de terror, acción, animación y cine argentino.

Una de las principales novedades es Madre Siniestra, protagonizada por Jessica Chastain. La película sigue a una nena de ocho años que empieza a notar una presencia inquietante dentro de su casa, una entidad que toma la apariencia de su propia madre.

También llegan A cualquier precio, con Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II; la película argentina La casa, con Diego Peretti; y Hope: El primer impacto. A eso se suma un regreso para los nostálgicos: Cars vuelve al cine por sus 20 años.

Mientras tanto, siguen en cartel Verity: La sombra del engaño, Digger, Avengers: Endgame Bonus, Resident Evil y El corazón de la bestia.

Atlas Monteagudo: terror, acción y una película argentina

En Atlas Monteagudo, en Monteagudo 250, una de las novedades es el regreso de Cars, que tendrá función en castellano todos los días a las 17.10.

A las 19.50 será el turno de A cualquier precio, subtitulada. La película se mete en el Mississippi de 1966 y sigue a un agente del FBI que investiga una serie de asesinatos vinculados al movimiento por los derechos civiles.

ACCIÓN. A cualquier precio llega a la cartelera tucumana con una historia ambientada en el Mississippi de los años 60. ACCIÓN. A cualquier precio llega a la cartelera tucumana con una historia ambientada en el Mississippi de los años 60. / CAPTURA DE PANTALLA

Para quienes prefieren terror, Madre Siniestra tendrá función subtitulada a las 22.20 y una trasnoche en castellano el sábado a las 00.30.

En la sala 2, Guardianes del Museo 2 continúa a las 17.20, mientras que La casa se proyectará a las 19.30. La historia, protagonizada por Diego Peretti, sigue a un hombre que acepta vender su vivienda bajo un contrato que le permite seguir viviendo allí, aunque con el tiempo empieza a sospechar que hay algo raro detrás del acuerdo.

A las 22 seguirá El corazón de la bestia, subtitulada, con una trasnoche en castellano el sábado a las 00.40.

En la sala 3, La isla olvidada tendrá función a las 17, mientras que Hope: El primer impacto se proyectará subtitulada a las 19.20. Más tarde, Resident Evil tendrá función subtitulada a las 22.30 y una trasnoche en castellano el sábado a la 01.

Atlas Vía 24: “Madre Siniestra” toma la sala 1

En Atlas Vía 24, Madre Siniestra tendrá bastante presencia esta semana. Se proyectará subtitulada a las 17 y en castellano a las 22. El sábado suma además una función trasnoche subtitulada a las 00.10.

Entre medio, a las 19.10, se podrá ver Cars 20 años en castellano. En la sala 2 continúa Avengers: Endgame Bonus, con función en 3D castellano a las 17.

CARTELERA. Los cines de Tucumán renovaron su programación del 8 al 14 de octubre con estrenos. CARTELERA. Los cines de Tucumán renovaron su programación del 8 al 14 de octubre con estrenos. / CAPTURA DE PANTALLA

Verity: La sombra del engaño seguirá a las 20.20, subtitulada, y tendrá una trasnoche en castellano el sábado a la 01.30. Digger, por su parte, se proyectará subtitulada a las 22.40.

Cines del Solar: funciones desde la tarde en Yerba Buena

En Cines del Solar, en avenida Aconquija 1300, la programación también se mantiene cargada durante toda la semana.

Guardianes del Museo 2 tendrá funciones en castellano a las 15.30 y 17.30, mientras que La isla olvidada podrá verse a las 15.10 y 17.20 en 2D, además de una función en 3D a las 15.40.

Digger tendrá función subtitulada a las 19.55, mientras que Verity seguirá a las 22.20 y sumará trasnoches en castellano a las 00.40 los viernes y sábados.

Avengers: Endgame continúa con varios horarios: 15.05 y 01.10 en 2D castellano, 18.30 en 3D castellano y 21.50 en 2D subtitulado. La función de la 01.10 es únicamente viernes y sábado.

El corazón de la bestia se proyectará a las 17.50 en castellano y a las 20 subtitulada.

Para cerrar la noche, Resident Evil: Noche Cero tendrá función subtitulada a las 22.25 y trasnoche en castellano a las 00.20 los viernes y sábados.

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