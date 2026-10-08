“Cars” vuelve a la pantalla grande: todos los estrenos y horarios en Tucumán

En la sala 2, Guardianes del Museo 2 continúa a las 17.20, mientras que La casa se proyectará a las 19.30. La historia, protagonizada por Diego Peretti, sigue a un hombre que acepta vender su vivienda bajo un contrato que le permite seguir viviendo allí, aunque con el tiempo empieza a sospechar que hay algo raro detrás del acuerdo.