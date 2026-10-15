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Después de agotar el Movistar Arena, Él Mató llega a Tucumán y todavía quedan entradas

La banda liderada por Santiago Motorizado se presentará este viernes en el Palacio de los Deportes. El show comenzará a las 21 y las entradas cuestan $50.000.

EL MATÓ A UN POLICIA MOTORIZADO. La banda vuelve a Tucumán este viernes 16 de octubre.
EL MATÓ A UN POLICIA MOTORIZADO. La banda vuelve a Tucumán este viernes 16 de octubre. / MATILDE TERÁN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Él Mató a un Policía Motorizado se presentará este viernes 16 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán como parte de su gira nacional y latinoamericana.
  • La banda llega tras agotar un show para 14.000 personas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas para Tucumán aún están disponibles a $50.000 por PaseShow.
  • Luego del concierto tucumano, el tour continuará por Jujuy y Rosario, consolidando a la premiada agrupación platense como un referente del rock independiente regional.
Resumen generado con IA

Él Mató a un Policía Motorizado vuelve a Tucumán este viernes 16 de octubre. La banda platense liderada por Santiago Motorizado se presentará en el Palacio de los Deportes, en una de las nuevas paradas de su gira por la Argentina y Latinoamérica.

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La fecha llega después de una seguidilla de shows en Montevideo, Arequipa, Lima, Porto Alegre y São Paulo. Tras el paso por Tucumán, el grupo viajará a Jujuy, donde tocará el sábado 17 en Ciudad Cultural, y luego continuará hacia Rosario para participar del Festival Bandera.

Cuándo toca Él Mató en Tucumán

El recital será este viernes 16 de octubre y comenzará a las 21 en el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio.

GIRA. El grupo llega después de tocar en distintas ciudades de Latinoamérica. GIRA. El grupo llega después de tocar en distintas ciudades de Latinoamérica. / CAPTURA DE PANTALLA

El regreso a la provincia se da después de uno de los shows más grandes de la banda durante este año: su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde agotó localidades y reunió a más de 14.000 personas.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas para el recital en la provincia cuestan $50.000 y se pueden comprar a través de PaseShow. Según la cartelera, todavía hay entradas disponibles.

Para comprar, hay que ingresar a la ticketera, buscar el recital de Él Mató a un Policía Motorizado en Tucumán y completar la compra con los datos solicitados. Además, está disponible la opción de pagar en tres cuotas sin interés con Naranja X.

ENTRADAS. Las localidades cuestan $50.000 y se venden por PaseShow. ENTRADAS. Las localidades cuestan $50.000 y se venden por PaseShow. / CAPTURA DE PANTALLA

También se pueden conseguir en La Rockería, ubicada en Buenos Aires 39.

Más de 20 años de carrera

Él Mató nació en La Plata a mediados de 2003 y con el tiempo se convirtió en una de las bandas de referencia del rock independiente argentino.

En más de dos décadas recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y pasó por festivales como Primavera Sound, Vive Latino y Lollapalooza

En 2022 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por Unas Vacaciones Raras y en 2024 recibió el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock por Súper Terror. Este año, además, Sesión 20° Aniversario fue nominada como Mejor Álbum Grupo de Rock.

Ahora el recorrido vuelve al norte argentino, con Tucumán como primera parada antes del show del sábado en Jujuy.

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