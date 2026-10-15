“Street Fighter” llega a los cines y vuelve la saga de “Los Juegos del Hambre”: la cartelera en Tucumán

Resumen para apurados
- Los cines de Tucumán renuevan su cartelera del 15 al 21 de octubre con cinco estrenos, entre ellos Street Fighter, y la reposición completa de la saga Los Juegos del Hambre.
- Las salas Atlas Monteagudo, Vía 24 y Cines del Solar suman títulos de acción, comedia y animación, además de mantener en cartel producciones como Cars y Avengers: Endgame.
- La propuesta amplía la agenda de ocio provincial con funciones trasnoche y da inicio a la venta anticipada para el futuro estreno del taquillero filme Avengers: Doomsday.
La gran novedad es Street Fighter, la adaptación del videojuego de peleas con Noah Centineo como Ken y Andrew Koji como Ryu. La caída de la ballena cuenta la historia de un buzo tragado por un cachalote. Para los más chicos llega Escuela de Monstruos, una película animada sobre una nena que se cruza con un colegio de criaturas.
También vuelve Los Juegos del Hambre, con las películas de la saga en funciones separadas. Siguen en cartel Cars, Madre Siniestra, Resident Evil, Verity, Avengers: Endgame Bonus y El corazón de la bestia. Y los fans de Marvel ya pueden comprar entradas anticipadas para Avengers: Doomsday, que tiene preventa en los tres cines.
Atlas Monteagudo: pelea, ballena y comedia cordobesa
En Atlas Monteagudo, en Monteagudo 250, la sala 1 abre con Cars en castellano a las 17.10. A las 19.50 sigue Madre Siniestra, subtitulada. A las 22 se estrena Street Fighter, también subtitulada, con una trasnoche en castellano el sábado a las 00.40.
La película reúne a Ryu y Ken cuando Chun-Li los recluta para el Torneo Mundial de Guerreros. En el camino descubren una conspiración oculta y tienen que enfrentarse entre ellos y a su pasado.
La sala 2 empieza el día con Escuela de Monstruos, en castellano a las 17.30. Mía llega con su mascota Quentin a la Escuela Bosque Muerto, donde es la única humana. El director odia a los humanos, así que ella se alía con sus compañeros monstruos para frenar sus planes.
A las 19.30 se proyecta una película de Los Juegos del Hambre por día: En llamas el jueves, Sinsajo 1 el viernes y Sinsajo 2 el sábado, las tres subtituladas. El domingo toca la primera. El martes y el miércoles vuelven Sinsajo 1 y 2, ahora en castellano.
Cierra la sala 2 con Cordobeces, a las 22.30 en castellano. Kaitlin, una documentalista estadounidense, llega a Córdoba para descifrar el secreto de la felicidad cordobesa y no perder su trabajo. Contrata como guía a Eddie, creador de una cuenta de Instagram. Entre asados, rally, fútbol, sierras y cuarteto, ella intenta analizar cada ritual con método y los malinterpreta uno tras otro. Tiene trasnoche el sábado a las 00.45.
En la sala 3, Resident Evil abre a las 18, seguida de El corazón de la bestia a las 20.10, subtitulada. A las 22.20 llega La caída de la ballena, subtitulada, con trasnoche en castellano el sábado a las 00.50. Jay Gardiner se sumerge en la costa central de California para buscar los restos de su padre y lo traga una ballena. Le queda una hora de oxígeno, y las lecciones de su padre pueden ser la clave para salir.
Monteagudo cierra los lunes.
Atlas Vía 24: Street Fighter en castellano y un estreno para adultos
En Atlas Vía 24, la sala 1 arranca con Cars a las 17.30. A las 19.40 se proyecta Street Fighter en castellano, y a las 22.20 vuelve Madre Siniestra, subtitulada. El sábado hay trasnoche de Madre Siniestra en castellano a las 00.30.
En la sala 2, Avengers: Endgame sigue a las 17 en castellano. A las 19.50 continúa Verity, subtitulada. A las 22.30 se estrena Quiero tu sexo, la comedia de Gregg Araki con Olivia Wilde y Cooper Hoffman. Elliot consigue el trabajo de sus sueños con la artista Erika Tracy y se convierte en su musa sexual. Pronto queda atrapado en un mundo de control, obsesión, traición y, posiblemente, asesinato. Es la primera película de Araki en doce años y se vio antes en el Festival de Sundance. Tiene trasnoche en castellano el sábado a las 00.40.
Vía 24 abre todos los días, lunes incluido.
Cines del Solar: funciones desde la tarde en Yerba Buena
En Cines del Solar, en Aconquija 1366, Yerba Buena, las funciones empiezan temprano. Avengers: Endgame Bonus abre a las 15.05, en castellano. Esa función reestrena la película con un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday.
Para la tarde hay varias opciones en castellano:
- Cars, a las 15.20 y 17.40.
- Street Fighter, a las 15.25 y 17.45.
- Guardianes del Museo 2, a las 15.30 y 17.30.
- Escuela de Monstruos, a las 15.40 y 17.50.
La caída de la ballena se proyecta a las 18.30 y 20.30 en castellano. A las 19.45 va La casa, con Diego Peretti, y a las 19.55 Cordobeces.
Para la noche quedan todas subtituladas: Hope: El primer impacto a las 22.05, Verity a las 22.20 y Resident Evil: Noche Cero a las 22.25. Quiero tu sexo va a las 22.35 y Madre Siniestra a las 22.40.
Los Juegos del Hambre se reparten en funciones subtituladas:
- Jueves 15 y lunes 19, En llamas, a las 20.05.
- Viernes 16 y martes 20, Sinsajo 1, a las 17.20.
- Sábado 17 y miércoles 21, Sinsajo Final, a las 20.05.
- Domingo 18, la primera película, a las 19.55.
Avengers: Doomsday ya tiene preventa. Las primeras funciones son el martes 15 de diciembre: a las 00.10 en 2D subtitulada, a las 00.15 en 2D en castellano y a las 00.20 en 3D en castellano.