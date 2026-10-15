“Street Fighter” llega a los cines y vuelve la saga de “Los Juegos del Hambre”: la cartelera en Tucumán

En la sala 2, Avengers: Endgame sigue a las 17 en castellano. A las 19.50 continúa Verity, subtitulada. A las 22.30 se estrena Quiero tu sexo, la comedia de Gregg Araki con Olivia Wilde y Cooper Hoffman. Elliot consigue el trabajo de sus sueños con la artista Erika Tracy y se convierte en su musa sexual. Pronto queda atrapado en un mundo de control, obsesión, traición y, posiblemente, asesinato. Es la primera película de Araki en doce años y se vio antes en el Festival de Sundance. Tiene trasnoche en castellano el sábado a las 00.40.