Yerba Buena: realizarán controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

Este viernes 16 de octubre se realizarán controles gratuitos de lunares en Yerba Buena, en el marco de la campaña de prevención del cáncer de piel “Salvá tu piel”, impulsada por La Roche-Posay. La jornada se desarrollará en el Jardín de Tucumán, ubicado en Güemes 80, frente al shopping Solar del Cerro.