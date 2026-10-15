Yerba Buena: realizarán controles gratuitos de lunares para prevenir el cáncer de piel

Resumen para apurados
- La Roche-Posay realizará controles gratuitos de lunares este viernes 16 en Yerba Buena para prevenir y detectar tempranamente el cáncer de piel.
- La iniciativa "Salvá tu piel" ofrecerá atención dermatológica en Güemes 80 en dos turnos, con el respaldo de organizaciones oncológicas y dermatológicas del país.
- La actividad busca concientizar a la comunidad sobre el cuidado dérmico y promover chequeos regulares para tratar a tiempo anomalías y posibles lesiones cutáneas.
Este viernes 16 de octubre se realizarán controles gratuitos de lunares en Yerba Buena, en el marco de la campaña de prevención del cáncer de piel “Salvá tu piel”, impulsada por La Roche-Posay. La jornada se desarrollará en el Jardín de Tucumán, ubicado en Güemes 80, frente al shopping Solar del Cerro.
La actividad busca promover la detección temprana de posibles lesiones cutáneas y facilitar el acceso de los vecinos a una evaluación dermatológica. Los controles estarán a cargo de un especialista y no tendrán costo.
Dónde y en qué horarios se realizarán los controles
La atención se organizará en dos turnos para que los interesados puedan acercarse durante la jornada:
Lugar: Jardín de Tucumán, Güemes 80, frente al shopping Solar del Cerro.
Fecha: viernes 16 de octubre.
Horarios: de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.
Servicio: controles gratuitos de lunares con un dermatólogo.
Por qué es importante controlar los lunares
Los chequeos dermatológicos permiten evaluar lunares, manchas y otras lesiones de la piel que podrían requerir seguimiento o estudios adicionales. También es importante consultar ante la aparición de nuevas lesiones o cambios en el tamaño, la forma o el color de un lunar.
La detección temprana es una herramienta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de piel. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a los cambios cutáneos y realizar consultas médicas ante cualquier señal sospechosa.
Qué instituciones acompañan la campaña
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organizaciones vinculadas con la dermatología, la oncología y la prevención del cáncer, entre ellas la Asociación Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y FUCA.
La jornada en Yerba Buena busca acercar la prevención a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de cuidar la piel y realizar controles periódicos.