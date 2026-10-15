Malas noticias para Scaloni: Lautaro Martínez se lesionó y podría perderse la próxima fecha FIFA

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas. El delantero argentino y capitán de Inter de Milán fue sometido a estudios médicos este jueves, que confirmaron una distensión en los flexores del muslo izquierdo. Si bien el club italiano no informó un plazo oficial de recuperación, se estima que estará inactivo entre cuatro y seis semanas, por lo que se perderá varios partidos importantes y difícilmente pueda participar de la próxima fecha FIFA con la selección argentina.