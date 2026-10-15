Malas noticias para Scaloni: Lautaro Martínez se lesionó y podría perderse la próxima fecha FIFA

Resumen para apurados
- Lautaro Martínez sufrió este jueves una distensión muscular en Italia tras el duelo de Champions ante Brujas, lo que le demandará de cuatro a seis semanas de recuperación.
- El delantero del Inter venía de anotar un doblete en la derrota 4-3 ante los belgas y acumulaba un gran semestre con seis tantos y una asistencia en siete presentaciones.
- El atacante se perderá siete partidos clave con su club, incluido el clásico ante Milan, y es seria duda para la fecha FIFA de noviembre con la Selección de Lionel Scaloni.
Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas. El delantero argentino y capitán de Inter de Milán fue sometido a estudios médicos este jueves, que confirmaron una distensión en los flexores del muslo izquierdo. Si bien el club italiano no informó un plazo oficial de recuperación, se estima que estará inactivo entre cuatro y seis semanas, por lo que se perderá varios partidos importantes y difícilmente pueda participar de la próxima fecha FIFA con la selección argentina.
Los estudios se realizaron en el Instituto Humanitas de Rozzano, después de que el atacante terminara con molestias físicas el encuentro del martes frente a Brujas, por la segunda fecha de la Champions League. En aquel partido, el “Toro” convirtió un doblete, aunque no pudo evitar la derrota 4-3 de su equipo.
La lesión llega en un buen momento individual del argentino, que acumula seis goles y una asistencia en siete partidos disputados durante el semestre. Su ausencia representa una baja importante para el entrenador Cristian Chivu, que deberá buscar alternativas para reemplazar a su principal referencia ofensiva.
Qué partidos se perderá Lautaro Martínez
De acuerdo con los tiempos estimados de recuperación, el delantero se perderá al menos siete encuentros con el Inter. En la Serie A, no estaría disponible frente a Bologna, Fiorentina, Venezia y Como, además del clásico contra Milan, programado para el 31 de octubre. Tampoco podrá disputar los compromisos de Champions League ante Shakhtar Donetsk y Feyenoord.
La lesión también genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que Lautaro difícilmente llegue en condiciones a la próxima fecha FIFA, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre. La AFA trabaja en la organización de dos amistosos y entre las alternativas aparecen Uruguay y Costa Rica, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.
El delantero viene de tener una destacada participación con la Selección Argentina en la última ventana internacional. En la goleada 7-0 frente a Burkina Faso, disputada en el estadio Monumental, convirtió un gol tras capturar el rebote de un penal y aportó dos asistencias.
Por ahora, su regreso dependerá de la evolución de la lesión. Si cumple con los plazos previstos, podría volver a estar disponible después de la fecha FIFA de noviembre, cuando el Inter afronte la continuidad de la Serie A y la Champions League.