Un premio de Casa de las Américas y una investigación que conecta a Salta con la memoria de Perú

En el año 2024 la institución cubana Casa de las Américas, otorgó por segunda vez a Salta el Premio Literario Casa de las Américas en la categoría Ensayo de tema artístico-literario. Y por segunda vez, la galardonada fue una mujer: Betina Sandra Campuzano. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, gestora incansable de comunidades de conocimiento, de acciones culturales colectivas, de reciprocidades a la manera andina, que se tradujeron la tarde del 12 de octubre pasado en una sala abarrotada de gente en la XVI Feria del libro de Salta. Como pocas veces, la presentación de un libro de corte científico, por lo general restringido a un público selectivo, se transformó en una llaqta maqta, una celebración, una danza de triunfo. Que las investigaciones surgidas en el seno de nuestra universidad pública, con grandes esfuerzos personales y pocos presupuestos interpelen a sectores diversos, conmuevan a los más jóvenes, invadan las redes sociales y convoquen una tarde fría de feriado, es definitivamente un triunfo.