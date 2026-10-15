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Un premio de Casa de las Américas y una investigación que conecta a Salta con la memoria de Perú

Se presentó en Salta " Hace tiempo que caminas. El testimonio de la violencia política en el Perú", de Betina Campuzano

Un premio de Casa de las Américas y una investigación que conecta a Salta con la memoria de Perú
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La investigadora Betina Campuzano presentó en Salta su libro premiado por Casa de las Américas sobre el testimonio de la violencia política en Perú.
  • La obra fue coeditada por Eduvim y Casa de las Américas, analizando la memoria andina desde la Conquista hasta la actualidad a través de diversos formatos.
  • El galardón y su masiva recepción visibilizan la investigación de la universidad pública regional y su aporte a los estudios de memoria en Latinoamérica.
Resumen generado con IA

Por Ana Angulo y Lucila Fleming


En el año 2024 la institución cubana Casa de las Américas, otorgó por segunda vez a Salta el Premio Literario Casa de las Américas en la categoría Ensayo de tema artístico-literario. Y por segunda vez, la galardonada fue una mujer: Betina Sandra Campuzano. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, gestora incansable de comunidades de conocimiento, de acciones culturales colectivas, de reciprocidades a la manera andina, que se tradujeron la tarde del 12 de octubre pasado en una sala abarrotada de gente en la XVI Feria del libro de Salta. Como pocas veces, la presentación de un libro de corte científico, por lo general restringido a un público selectivo, se transformó en una llaqta maqta, una celebración, una danza de triunfo. Que las investigaciones surgidas en el seno de nuestra universidad pública, con grandes esfuerzos personales y pocos presupuestos interpelen a sectores diversos, conmuevan a los más jóvenes, invadan las redes sociales y convoquen una tarde fría de feriado, es definitivamente un triunfo.

Ana Angulo, Lucila Fleming y Betina Campuzano, durante la feria del libro en Salta. Ana Angulo, Lucila Fleming y Betina Campuzano, durante la feria del libro en Salta.

Betina nos invitó a presentar su libro, el cual propusimos leer como quien abre un retablo y pasea por sus cajones. La tabla central la pensamos constituida a partir de la rigurosidad de su estudio, dedicado a las múltiples variantes del testimonio andino de la violencia política en el Perú, en un derrotero que se inicia con la escena primordial del encuentro de Cajamarca (1532) durante la Conquista, pero que continúa emergiendo rizomáticamente hasta la actualidad en diversas escenas de violencia testificadas en artefactos culturales antropológicos, poéticos, visuales y materiales.

Las dos tablas restantes que componen el libro-retablo premiado, son la materialidad, por un lado, y la dimensión poética de su escritura, por otro. Hace tiempo que caminas…llega a nuestras manos en una co-edición espléndida de Eduvim y Casa de las Américas, con reproducciones de fotografías tomadas por la propia autora y Malu Cabellos, y una tapa que reproduce un fragmento de uno de los retablos de Edilberto Jiménez, quien es, a su vez, objeto de estudio del propio libro. Además, Betina Campuzano investiga otras tramitaciones de los duelos, no literarias ni verbales, en el sentido canónico: novelas gráficas, apuestas audiovisuales, fotografías, etc.

Un premio de Casa de las Américas y una investigación que conecta a Salta con la memoria de Perú

Todo este universo de producciones testimoniales sistematizado, por lo demás, en un libro tan necesario para los estudios de la memoria en América Latina, se reviste de una dimensión sumamente poética. La pluma literaria de Betina Campuzano tramita estos temas tan sensibles de una manera no sólo respetuosa, sino también cercana, afectada y lírica. Recorren sus páginas rastros autobiográficos, escenas de sus viajes y encuentros, y metáforas de corte andino.

Y ahora, como dijo la autora esa tarde, es “el momento en el que el libro se encuentra con sus lectores” y puedan descubrir, como lo hicimos nosotras, sus propias interpretaciones, preguntas y análisis.



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