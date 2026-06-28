Premio Casa de las Américas: ya se puede leer un adelanto del libro de la ganadora argentina Betina Campuzano
La investigadora salteña obtuvo el Premio Casa de las Américas con Hace tiempo que caminas. El testimonio andino de la violencia política en el Perú. Mientras se prepara la edición impresa, ya puede leerse un anticipo de la obra.
Resumen para apurados
- Eduvim publicó un adelanto digital gratuito de 'Hace tiempo que caminas', el ensayo de la salteña Betina Campuzano ganador del prestigioso Premio Casa de las Américas.
- Este ensayo es fruto de 20 años de investigación de Campuzano sobre cómo las comunidades andinas narraron la violencia política en Perú mediante testimonios y arte.
- El anticipo digital precede a la versión impresa de una obra que consolida el prestigio de las universidades argentinas en el estudio de la memoria latinoamericana.
Los lectores ya pueden acceder de manera gratuita a un adelanto de Hace tiempo que caminas. El testimonio andino de la violencia política en el Perú, el ensayo con el que la investigadora y docente salteña Betina Campuzano obtuvo el prestigioso Premio Casa de las Américas en la categoría Ensayo Artístico-Literario.
La posibilidad de leer un fragmento del libro fue habilitada por Eduvim (Editorial Universitaria de Villa María), en conjunto con Casa de las Américas, como anticipo de la edición impresa, cuyo lanzamiento en preventa será anunciado en las próximas semanas.
Eduvin y la propia autora confirmaron la novedad a través de sus redes sociales, donde celebraron que la publicación del libro está cada vez más cerca. También invitaron a los interesados a descargar gratuitamente este primer avance. Se puede descargar ACÁ.
Más de veinte años de investigación
La obra es el resultado de más de dos décadas de trabajo académico desarrollado por Campuzano, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta. El ensayo analiza cómo la violencia política vivida en Perú fue narrada desde las comunidades andinas a través de testimonios, relatos, imágenes y diversas manifestaciones culturales.
La investigación comenzó cuando la autora cursaba la carrera de Letras y fue creciendo con el paso de los años mediante becas, proyectos científicos, publicaciones especializadas y su tesis doctoral. El recorrido histórico del libro abarca desde la conquista española hasta el conflicto armado interno peruano de las décadas de 1980 y 1990.
Un reconocimiento de alcance continental
En abril de 2024, el jurado del Premio Casa de las Américas eligió por unanimidad el trabajo de Campuzano. La distinción tuvo un valor especial por tratarse de una institución considerada una de las principales referencias latinoamericanas en el estudio y la difusión de la literatura testimonial.
Aquella edición también quedó marcada por el protagonismo argentino: tres de las cuatro categorías principales fueron obtenidas por autores del país, un dato que la investigadora interpretó como una muestra del nivel alcanzado por la producción académica y cultural de las universidades nacionales.
Una reflexión sobre la memoria y la violencia
En Hace tiempo que caminas, Campuzano explora los modos en que las comunidades andinas elaboraron y transmitieron la memoria de la violencia política mediante testimonios, autobiografías, fotografías, historietas, retablos y otras expresiones culturales.
El título del ensayo toma su nombre de un relato del escritor peruano Edgardo Rivera Martínez y remite a una larga búsqueda de memoria, identidad y reparación.
Con este anticipo digital, el público podrá acercarse por primera vez a una obra que ya recibió uno de los reconocimientos literarios más importantes de América Latina y que próximamente llegará a las librerías en formato impreso.