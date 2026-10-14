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Premios Martín Fierro de la Música 2026, EN VIVO: minuto a minuto de la primera gala

Por primera vez, se entregan los Martín Fierro de la Música
Por primera vez, se entregan los Martín Fierro de la Música

La música argentina vive una noche histórica con la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música. Todos los detalles de la gala, los artistas invitados, los shows y los ganadores, minuto a minuto.

Por Mercedes Mosca Hace 21 Min

Lo que tenés que saber

Por primera vez, la música argentina tendrá su propia ceremonia de los premios Martín Fierro. La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una noche especial que combinará reconocimientos, homenajes y espectáculos en vivo.

El evento se realizará en el teatro Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión podrá seguirse desde todo el país, tanto por televisión como a través de internet. 

Impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la primera edición de los Martín Fierro de la Música busca reconocer a figuras destacadas de la escena nacional.  La gala no estará dedicada únicamente a la entrega de estatuillas. También habrá homenajes a figuras destacadas y presentaciones musicales en vivo.

Entre los artistas y grupos anunciados para la ceremonia se encuentran Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga y Ángela Leiva, representantes de distintos estilos de la música popular argentina. La producción del evento estará a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve, mientras que Luis Ventura tendrá a su cargo la dirección institucional.

Con una propuesta que reúne a intérpretes de diferentes géneros y trayectorias, los primeros Premios Martín Fierro de la Música inaugurarán un nuevo espacio de reconocimiento para la industria musical argentina.

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