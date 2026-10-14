Premios Martín Fierro de la Música 2026, EN VIVO: minuto a minuto de la primera gala

Lo que tenés que saber

Por primera vez, la música argentina tendrá su propia ceremonia de los premios Martín Fierro. La gala reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una noche especial que combinará reconocimientos, homenajes y espectáculos en vivo.

El evento se realizará en el teatro Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión podrá seguirse desde todo el país, tanto por televisión como a través de internet.

Impulsada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la primera edición de los Martín Fierro de la Música busca reconocer a figuras destacadas de la escena nacional. La gala no estará dedicada únicamente a la entrega de estatuillas. También habrá homenajes a figuras destacadas y presentaciones musicales en vivo.

Entre los artistas y grupos anunciados para la ceremonia se encuentran Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga y Ángela Leiva, representantes de distintos estilos de la música popular argentina. La producción del evento estará a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve, mientras que Luis Ventura tendrá a su cargo la dirección institucional.

Con una propuesta que reúne a intérpretes de diferentes géneros y trayectorias, los primeros Premios Martín Fierro de la Música inaugurarán un nuevo espacio de reconocimiento para la industria musical argentina.