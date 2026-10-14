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Atlético denunciará irregularidades en los accesos al Monumental: detectaron más de 30 intentos con un mismo QR

La CD solicitará una investigación al Tribunal de Ética y Disciplina tras detectar anomalías en los partidos contra River y Barracas Central. El club advirtió sobre la prohibición de comercializar los accesos a las tribunas populares.

BAJO INVESTIGACIÓN. Atlético Tucumán denunciará ante el Tribunal de Ética y Disciplina irregularidades detectadas en los accesos al Monumental “José Fierro” durante los partidos frente a River y Barracas Central.
BAJO INVESTIGACIÓN. Atlético Tucumán denunciará ante el Tribunal de Ética y Disciplina irregularidades detectadas en los accesos al Monumental “José Fierro” durante los partidos frente a River y Barracas Central.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán denunciará ante su Tribunal de Ética anomalías en los accesos al estadio Monumental tras detectar más de 30 intentos de ingreso con un mismo código QR.
  • Auditorías en los partidos ante River y Barracas revelaron el uso repetido de credenciales digitales intransferibles comercialmente, que solo permiten un acceso válido.
  • La investigación buscará sancionar la reventa no autorizada y prevenir perjuicios económicos a hinchas estafados con códigos ya utilizados en futuros encuentros.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán detectó una serie de irregularidades en el sistema de ingreso al Monumental “José Fierro” y decidió tomar medidas. A través de un comunicado oficial, el club anunció que su comisión directiva elevará una denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina para solicitar la apertura de una investigación por anomalías registradas durante los partidos frente a River y Barracas Central, disputados en condición de local.

La decisión surgió después de una auditoría realizada por la Subsecretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Socios, que permitió identificar múltiples intentos de ingreso mediante un mismo código QR. En algunos casos, las credenciales digitales fueron utilizadas más de 30 veces, pese a que el sistema solamente habilita el primer acceso y rechaza los posteriores.

Según pudo saber LA GACETA, uno de los casos más llamativos se registró durante el encuentro contra River, cuando un mismo código QR acumuló 35 intentos de ingreso. La situación volvió a repetirse con esa credencial durante el partido ante Barracas Central, aunque en esa oportunidad se contabilizaron alrededor de 10 intentos.

También se detectaron otros códigos utilizados en reiteradas oportunidades, con registros de cinco, seis y hasta 10 intentos. Estos movimientos despertaron sospechas sobre una posible comercialización indebida de accesos, aunque todavía no se determinaron responsabilidades.

Qué investiga Atlético Tucumán y cómo funciona el sistema de ingresos

El ingreso a las tribunas populares del Monumental está reservado para los socios que tienen su cuota al día, quienes pueden acceder mediante el código QR asociado a su carnet. El sistema permite que un socio que no pueda asistir al encuentro transfiera su acceso a otra persona, pero esa posibilidad no autoriza su comercialización.

Precisamente, una de las hipótesis que deberá analizar el Tribunal de Ética y Disciplina es si algunos de los códigos utilizados en reiteradas oportunidades fueron vendidos a diferentes personas. De todas maneras, la cantidad de intentos registrados no significa que todos hayan logrado ingresar: una vez validado el primer acceso, el QR deja de ser válido para los siguientes.

La investigación buscará establecer el alcance de estas irregularidades y determinar si existieron incumplimientos de las normas institucionales. Será el Tribunal el encargado de evaluar los antecedentes y resolver las medidas que correspondan, en caso de comprobarse conductas indebidas.

La advertencia del club a los socios

A raíz de lo ocurrido, Atlético difundió una recomendación dirigida a sus asociados para que respeten el funcionamiento del sistema de ingreso y extremen los cuidados sobre sus carnets.

“La venta de entradas y de QR a las tribunas populares está prohibida. El acceso es exclusivo para socios con cuota al día”, remarcó la institución en su comunicado oficial.

La advertencia apunta también a evitar que los hinchas adquieran códigos que ya fueron utilizados y, por lo tanto, no les permitirán acceder al estadio. Una situación que, además de representar una posible irregularidad, podría ocasionar perjuicios económicos a quienes paguen por esos accesos.

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