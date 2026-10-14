Atlético denunciará irregularidades en los accesos al Monumental: detectaron más de 30 intentos con un mismo QR

Atlético Tucumán detectó una serie de irregularidades en el sistema de ingreso al Monumental “José Fierro” y decidió tomar medidas. A través de un comunicado oficial, el club anunció que su comisión directiva elevará una denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina para solicitar la apertura de una investigación por anomalías registradas durante los partidos frente a River y Barracas Central, disputados en condición de local.