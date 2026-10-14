“Actúan como una mafia”: la dura denuncia de un exdirector comercial de la Premier League contra la AFA
En una entrevista con La Nación, Stephen Pearson denunció presuntos incumplimientos contractuales, una comisión impaga y amenazas legales. También cuestionó un evento en Madrid para el que se había anunciado la presencia de Lionel Scaloni, quien finalmente no asistió.
Resumen para apurados
- El exdirector comercial de la Premier Stephen Pearson denunció a la AFA en La Nación por estafa e incumplimientos contractuales tras no cobrar comisiones de patrocinio.
- El conflicto se originó por el sponsoreo de PU Prime: faltó cobrar 25.000 dólares, Scaloni faltó a un evento pago en Madrid y la AFA intimó al empresario tras sus quejas.
- Pearson ofreció sus pruebas a la Justicia argentina y a fiscales de EE.UU., lo que podría derivar en investigaciones judiciales y afectar la reputación comercial de la AFA.
Una nueva controversia involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Stephen Pearson, empresario británico con más de 30 años de experiencia en el marketing deportivo internacional y exdirector comercial de la Premier League, lanzó duras acusaciones contra la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En una entrevista con La Nación, denunció presuntas irregularidades en acuerdos de patrocinio, incumplimientos económicos y presiones legales contra su empresa.
“La AFA es como un cáncer para la industria del marketing deportivo”, afirmó Pearson, quien también comparó el comportamiento de sus dirigentes con el de una mafia. El empresario aseguró que su experiencia con la entidad argentina fue la peor de su trayectoria profesional y sostuvo que otras agencias le manifestaron haber atravesado situaciones similares.
Un contrato de 750.000 dólares y una comisión impaga
El conflicto comenzó en marzo de 2025, cuando Sports Media Gaming, la compañía de Pearson, intervino para incorporar a PU Prime, una empresa dedicada al trading de divisas, como patrocinadora de la selección argentina.
Según la documentación a la que accedió La Nación, el acuerdo ascendía a 750.000 dólares, divididos en un primer desembolso de 500.000 y otro de 250.000, previsto para marzo de 2026. La empresa británica había pactado una comisión del 10% por su participación en la operación, mediante un contrato con World Sports Solutions LLC.
Pearson explicó que recibió los 50.000 dólares correspondientes al primer desembolso, pero denunció que nunca pudo cobrar los 25.000 dólares asociados a la segunda cuota prevista. “Cuando venció el siguiente pago de 250.000 en marzo de 2026, del que también nos correspondía 10%, la AFA simplemente dejó de respondernos, sin dar ninguna razón. Una estafa”, sostuvo en diálogo con el medio mencionado.
El empresario también cuestionó que el acuerdo de intermediación se formalizara a través de World Sports Solutions LLC, una firma cuyo contrato aparecía firmado por el argentino Andrés Scornik. Según relató, inicialmente desconocía quién era esa persona y pidió explicaciones sobre la estructura utilizada para concretar la operación.
El evento de Scaloni que desató otra polémica
Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 19 de junio de 2025, durante una presentación comercial organizada en Madrid para oficializar la alianza entre PU Prime y la selección argentina.
De acuerdo con el relato de Pearson, la AFA había propuesto un evento que incluiría la participación del entrenador Lionel Scaloni. La empresa patrocinadora desembolsó 50.000 dólares, de los cuales 35.000 correspondían específicamente a la presencia del director técnico campeón del mundo.
“Scaloni no se presentó y el evento fue vergonzoso”, cuestionó el empresario, quien aseguró que la ausencia no había sido comunicada previamente. También sostuvo que la AFA se negó a devolver el dinero correspondiente a la participación del entrenador, pese a los reclamos del patrocinador.
PU Prime había trasladado ejecutivos desde Singapur y Australia y preparado una campaña publicitaria alrededor de la presencia de Scaloni. Según Pearson, los representantes vinculados con la AFA que asistieron al encuentro fueron Leandro Petersen, Pablo Díaz y el exfutbolista Javier Saviola. Además, denunció que tampoco se cumplió con la disponibilidad de traductores que se había prometido.
El británico incluso planteó la posibilidad de que Scaloni desconociera la organización del evento. “En retrospectiva, creo que Scaloni ni siquiera estaba al tanto del evento en Madrid”, expresó.
A esa situación se sumó otro conflicto económico. Según su relato, PU Prime debió pagar 10.000 dólares adicionales para producir tres videos promocionales con futbolistas, pese a que ese material ya estaba incluido en el contrato original. Pearson aseguró que los videos entregados fueron de mala calidad y que estos episodios terminaron perjudicando la relación de su empresa con el patrocinador.
Denuncias de intimidación y una disputa abierta
El enfrentamiento escaló cuando el británico decidió hacer pública su experiencia a través de LinkedIn. Según contó a La Nación, al día siguiente recibió una comunicación de los abogados de la AFA, quienes lo acusaron de difamación, de perjudicar los negocios internacionales de la entidad y de ejercer presiones indebidas para obtener el pago reclamado.
“Buscaban intimidarme, pero me dan más determinación para exponer cómo trabajan”, afirmó Pearson, quien aseguró conservar correos electrónicos, contratos y comunicaciones que respaldarían sus denuncias.
El empresario también cuestionó el uso de distintas sociedades intermediarias para canalizar pagos de patrocinadores internacionales. Según explicó, al investigar algunas de esas firmas encontró direcciones correspondientes a edificios residenciales o casillas postales y páginas web sin información clara sobre sus responsables.
De todas maneras, Pearson aclaró que nunca mantuvo reuniones ni tuvo contacto directo con Tapia o con el tesorero Pablo Toviggino. Sus principales interlocutores fueron Petersen y Díaz, quienes participaron en las negociaciones comerciales.
La disputa continúa abierta y los presuntos incumplimientos corresponden a las denuncias formuladas por el empresario en su entrevista con La Nación. Pearson manifestó su disposición a colaborar con la Justicia argentina o con fiscales estadounidenses si requieren documentación sobre las operaciones.