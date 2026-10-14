“Actúan como una mafia”: la dura denuncia de un exdirector comercial de la Premier League contra la AFA

Una nueva controversia involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Stephen Pearson, empresario británico con más de 30 años de experiencia en el marketing deportivo internacional y exdirector comercial de la Premier League, lanzó duras acusaciones contra la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En una entrevista con La Nación, denunció presuntas irregularidades en acuerdos de patrocinio, incumplimientos económicos y presiones legales contra su empresa.