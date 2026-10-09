El nombre de nena de solo tres letras que vuelve a ser tendencia en Argentina y pocos conocen su origen

La elección del nombre de un bebé es una de las primeras decisiones importantes para una familia. En los últimos años, las opciones breves, fáciles de pronunciar y con un estilo internacional ganaron protagonismo. Entre ellas, Ava vuelve a destacarse como una alternativa para las niñas en Argentina, gracias a su sencillez, su sonoridad y los distintos significados que se le atribuyen.